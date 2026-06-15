Tiago Splitteris taps naujuoju Mato Buzelio treneriu

T. Splitteris praėjusį sezoną prisijungė prie „Portland Trail Blazers“ kaip asistentas, tačiau pirmoje sezono pusėje vyriausiasis treneris Chauncey Billupsas buvo sulaikytas „dėl įtarimų nelegaliomis lažybomis“.
Po tokio netikėto įvykio Portlando klubas nusprendė T. Splitterį padaryti laikinuoju komandos vyr. treneriu.
Brazilo treniruojamas „Trail Blazers“ klubas iškovojo 42 pergales ir Vakaruose užėmė 7-ąją vietą, o Vakarų konferencijos ketvirtfinalyje 1:4 nusileido „San Antonio Spurs“ ekipai.
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2024–2025 metų sezone T. Splitteris vadovavo „Paris Basketball“ komandai.
Čikagos klubas praėjusiame sezone iškovojo 31 pergalę ir užėmė 12-ąją poziciją Rytų konferencijoje.
Tiago SplitterisPortland Trail BlazersChicago Bulls
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