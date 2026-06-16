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„Lietuvos krepšinis“ stiprina bendradarbiavimą su Alytumi

2026 m. birželio 16 d. 18:31
Lrytas.lt
Asociacija „Lietuvos krepšinis“ tęsia bendradarbiavimą su Alytaus miesto savivaldybe. Asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas ir Alytaus meras Nerijus Česiulis pasirašė sutartį, pagal kurią Dzūkijos sostinėje bus stiprinami krepšinio projektai.
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Pernai Alytui buvo patikėtas merginų U18 Europos čempionatas, šiemet liepos mėnesį čia vyks merginų U20 grupės Senojo žemyno pirmenybės.
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„Džiaugiamės, kad Alytus ir toliau rems moterų krepšinį. Esame dėkingi miesto merui, taip pat mero patarėjui Sauliui Ivoškai, dedančiam daug pastangų dėl Alytaus krepšinio. Ši komanda taps regionine, į ją bus integruota Druskininkų „Deivių“ ekipa. Tad Alytus taps dar svarbesniu jaunųjų krepšininkių ugdymo centru“, – pasirašydamas sutartį pabrėžė M. Balčiūnas.
Susitikime su Alytaus miesto vadovais buvo aptarti sprendimo būdai dėl miesto vyrų krepšinio reprezentacinės komandos. Pasibaigusiame NKL sezone Alytaus klubas liko paskutinis ir iškrito į RKL.
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„Lietuvos krepšinis“ stiprina bendradarbiavimą su Alytumi 
„Tiek mes, tiek savivaldybė manome, jog Alytus turi turėti vyrų komandą. Pasiūlėme keletą variantų kaip miestas galėtų išlikti vyrų krepšinio žemėlapyje, nes tai yra svarbu viso mūsų krepšinio vystymuisi. Mums svarbu, kad nenukentėtų krepšinio bendruomenės nariai, tad klausime ir žaidėjų bei trenerių asociacijų pritarimo. Galbūt tą komandą vystys jau kiti organizatoriai nei tai darė pernai. Tikime, kad programa bus administruojama kur kas sėkmingiau“, – dėstė asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovas.
Lietuvos krepšinisMindaugas BalčiūnasAlytus
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