SportasKrepšinis

K. Maksvytis – ant „Ryto“ slenksčio: sutartis paruošta, bet atsirado netikėta kliūtis

2026 m. birželio 16 d. 10:30
Lrytas.lt
Giedrių Žibėną po patirto fiasko Lietuvos krepšinio lygoje atleidęs Vilniaus „Rytas“ toliau ieško pamainos vyriausiojo trenerio pozicijoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Naujienų portalo „Basketnews“ žurnalisto Donato Urbono šaltiniai skelbia, kad sostinės klubas jau yra pasiruošęs automobilio raktelius atiduoti Kaziui Maksvyčiui, bet susitarimui atsirado papildoma kliūtis.
Pridedama, kad K. Maksvyčio atvykimui į sostinės klubą priešinasi aktyvieji „Ryto“ sirgaliai „B Tribūna“.
Sirgaliai išreiškia nepasitenkinimą dėl to, nes K. Maksvytis praeityje treniravo Kauno „Žalgirį“.
Susiję straipsniai
Šarūnas Jasikevičius Turkijos finale buvo išvarytas per 8 minutes

Šarūnas Jasikevičius Turkijos finale buvo išvarytas per 8 minutes

Justė Jocytė grįžo ant WNBA parketo

Justė Jocytė grįžo ant WNBA parketo

„Aikštės matymas – kaip tėvuko“: koks krepšinio aikštelėje yra Šaro sūnus Lukas?

„Aikštės matymas – kaip tėvuko“: koks krepšinio aikštelėje yra Šaro sūnus Lukas?

Primename, kad Kauno „Žalgiryje“ K. Maksvytis darbavosi nuo 2022-ųjų balandžio iki 2023-iųjų gruodžio.
Per šį laikotarpį jis spėjo laimėti Karaliaus Mindaugo taurę ir nugalėti Vilniaus „Rytą“ Lietuvos krepšinio lygos finale. 2023-iųjų vasarą vykusioje serijoje prireikė visų penkerių rungtynių.
Išsiskyręs su Kauno „Žalgiriu“ K. Maksvytis persikėlė į Turkiją ir darbavosi Manisos „Manisa Basket“ klube. Vėliau jis prisijungė prieš Šarūno Jasikevičiaus trenerių štabo Stambulo „Fenerbahce“, kurioje darbuojasi iki šiol.
K. Maksvytis taip pat turi patirties dirbant Lietuvos krepšinio rinktinėje. Tiesa, po nesėkmingai susiklosčiusios atrankos į 2024-ųjų vasaros olimpines žaidynes jis paliko šį postą.
Vilniaus RytasKazys MaksvytisB tribūna
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.