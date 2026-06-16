K. Maksvytis – ant „Ryto“ slenksčio: sutartis paruošta, bet atsirado netikėta kliūtis

Naujienų portalo „Basketnews“ žurnalisto Donato Urbono šaltiniai skelbia, kad sostinės klubas jau yra pasiruošęs automobilio raktelius atiduoti Kaziui Maksvyčiui, bet susitarimui atsirado papildoma kliūtis.
Pridedama, kad K. Maksvyčio atvykimui į sostinės klubą priešinasi aktyvieji „Ryto“ sirgaliai „B Tribūna“.
Sirgaliai išreiškia nepasitenkinimą dėl to, nes K. Maksvytis praeityje treniravo Kauno „Žalgirį“.
Susiję straipsniai
Primename, kad Kauno „Žalgiryje“ K. Maksvytis darbavosi nuo 2022-ųjų balandžio iki 2023-iųjų gruodžio.
Per šį laikotarpį jis spėjo laimėti Karaliaus Mindaugo taurę ir nugalėti Vilniaus „Rytą“ Lietuvos krepšinio lygos finale. 2023-iųjų vasarą vykusioje serijoje prireikė visų penkerių rungtynių.
Išsiskyręs su Kauno „Žalgiriu“ K. Maksvytis persikėlė į Turkiją ir darbavosi Manisos „Manisa Basket“ klube. Vėliau jis prisijungė prieš Šarūno Jasikevičiaus trenerių štabo Stambulo „Fenerbahce“, kurioje darbuojasi iki šiol.
K. Maksvytis taip pat turi patirties dirbant Lietuvos krepšinio rinktinėje. Tiesa, po nesėkmingai susiklosčiusios atrankos į 2024-ųjų vasaros olimpines žaidynes jis paliko šį postą.
Vilniaus RytasKazys MaksvytisB tribūna
Rodyti daugiau žymių