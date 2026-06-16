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„Žalgiris“ pučia raumenis – oficialiai pristatė NBA patirties turintį naujoką (1)

2026 m. birželio 16 d. 10:31
Lrytas.lt
Nuo ateinančio sezono pradžios Kauno „Žalgirio“ marškinėlius vilkės tiek NBA, tiek ir Eurolygos patirties turintis Sabenas Lee.
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Su 26-erių metų 188 cm ūgio gynėju pasirašyta sutartis galios iki 2027–2028 m. sezono pabaigos.
Paskutinius du sezonus su trumpomis pertraukomis Manisos „Basket“ klube S.Lee praleido Eurolygoje, kurioje pakeitė tris komandas. Praėjusio sezono pradžioje amerikietis gynė Tel Avivo „Maccabi“ garbę ir jau savo debiutinėse rungtynėse į Stambulo „Anadolu Efes“ krepšį suvertė 23 taškus bei išdalijo 5 rezultatyvius perdavimus.
Vėliau S.Lee papildė Pirėjo „Olympiacos“ gretas, o šio sezono viduryje persikėlė į Stambulą, kuriame užsivilko „Anadolu Efes“ komandos marškinėlius ir rinko 11,2 taško, 3,1 rezultatyvaus perdavimo bei 12,2 naudingumo balo vidurkius.
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NBA lygoje S.Lee rungtyniavo nuo 2020 iki 2024 metų, kai buvo pašauktas 38-uoju šaukimu ir netrukus debiutavo Detroito „Pistons“ komandoje. Vėliau gynėjas taip pat atstovavo Filadelfijos „76ers“ ir Fynikso „Suns“ klubams, o per karjerą stipriausioje pasaulio lygoje sužaidė daugiau nei 130 rungtynių, vidutiniškai rinkdamas po 5,2 taško ir po 2,8 rezultatyvaus perdavimo.
„Paskutiniu metu nemažai klajojau, todėl norėčiau surasti namus ir organizaciją, kurioje galėčiau augti. Tikrai to norėčiau, todėl ir laukiu šios galimybės parodyti savo sugebėjimus ir padėti „Žalgiriui“ iškovoti kaip tik įmanoma daugiau pergalių. Labai noriu, kad ateinančius kelerius metus galėčiau vadinti „Žalgirį“ savo namais“, – kalbėjo S.Lee.
Mintimis apie į Kauną atvykstantį S.Lee dalijosi ir „Žalgirio“ klubo prezidentas Paulius Jankūnas.
„Visą laiką turėjome jį savo sąrašuose ir stebėjome jį. Aišku, jis žaidė tai vienoje, tai kitoje komandoje, bet mes tą jo potencialą matome – fiziniai duomenys, jo atletiškumas. Visi šneka ir apie jo rankų ilgį, kuris yra įspūdingas. Tai yra dar augantis žaidėjas, esantis labai gerame amžiuje žengti dar žingsnį į priekį ir manome, kad su mūsų taktinėmis schemomis bei klubo kultūra, kuri augina žaidėjus, S.Lee, įdėjęs daug darbo, paaugs mūsų organizacijoje dar labiau“, – komentavo P.Jankūnas.
„Žalgiris Insider“ platformoje jau dabar galite išvysti visą išsamų video skambutį su S.Lee, kuriame jis kalbėjo ypatingus Kauno sirgalius, pokalbius su Nigelu Williamsu-Gossu ir žaidimą šalia Kevino Duranto.
Kauno ŽalgirisLietuvos krepšinio lyga (LKL)

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