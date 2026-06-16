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Į PAOK patraukęs A. Trinchieri vilioja pas save „Žalgirio“ asistentą

2026 m. birželio 16 d. 15:28
Lrytas.lt
Salonikų PAOK komandos vairą perimantis buvęs Kauno „Žalgirio“ treneris Andrea Trinchieri į savo trenerių štabą vilioja jam tinkantį kauniečių ekipos narį. BasketNews žurnalistas Lukas Malinauskas rašo, kad italas siūlo prie graikų klubo prisijungti „Žalgirio“ ekipoje dirbantį kartvelą Andrew Antelidzę.
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25-erių trenerio asistentas iš Sakartvelo atsakingas Kauno klube už vaizdo analizę bei informacijos apie varžovus ruošimą.
Be šio atstovo, T. Masiuliui Kaune taip pat talkina asistentai Mantas Šernius, Renaldas Seibutis ir Andrius Ulčickas.
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A. Trinchieri iš „Žalgirio“ pasitraukė 2025 metų vasarą, nors dar turėjo metų sutartį.
Italas šių metų kovą atvyko į Salonikus ir su PAOK sudarė trejų metų sutartį, tačiau likusią 2025–2026 m. sezono dalį dar ėjo tik konsultanto pareigas.
Spaudos konferencijoje treneris iš Italijos paaiškino tokį savo ėjimą.
„Visiems sakau – nieko nėra svarbiau už komandą. Šiais metais mačiau 10–12 PAOK rungtynių ir man patiko žaidėjų kūno kalba. Mane sužavėjo trenerių štabas. Aš visą pavasarį spręsiu organizacinius dalykus ir kito sezono klausimus, dėliosiu būsimą ekipos modelį“, – kalbėjo A. Trinchieri.
Kauno ŽalgirisAndrea TrinchieriSalonikų PAOK

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