Kroatijos krepšinio žvaigždė grįžta į Eurolygą

Oficialiai pranešta, kad 32-erių 208 cm ūgio puolėjas pasiekė susitarimą su Stambulo „Anadolu Efes“ klubu.
Turkijos komandai krepšininkas įsipareigojo ilgam – pasirašė sutartį pagal formulę „2 plius 1“.
Paskutinį kartą Europoje D. Šaričius žaidė 2016 metais, būtent „Anadolu Efes“ ir tapo jo paskutiniąja stotele prieš dešimtmetį trukusią NBA karjerą.
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Praėjusiame NBA sezone jis gynė „Sacramento Kings“ klubo garbę ir vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po tašką ir atkovodavo po kamuolį.