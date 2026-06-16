Lietuvos vaikai grįžo iš JAV su žinia pasauliui: Lietuvos krepšinio ateitis kuriama dabar

Iš „Future Is Now“ programoje dalyvavusių jaunųjų krepšininkų suburtos U13 ir U14 komandos šiemet garsiai debiutavo pasaulinėje „MADE Hoops Global Games“ platformoje, kur rungtyniavo su stipriausiomis JAV ir pasaulio jaunimo akademijomis. Tarp dalyvių – NBA čempionų, dabartinių lygos trenerių ir buvusių žvaigždžių vaikai, tarp jų ir JJ Redicko bei Tysono Chandlerio sūnūs. Lietuvos vaikai šioje scenoje nebuvo svečiai. Jie buvo tarp stipriausių ir tapo U13 amžiaus grupės čempionais.
Vienas iš „Future Is Now“ programos vadovų Rolandas Skaisgirys į JAV, Springfildą, vyko kartu su sūnumi Atu, kuris atstovavo Lietuvai „Future Is Now“ komandos sudėtyje. Anot jo, būtent gyvai stebint turnyrą geriausiai atsiskleidė tikrasis Lietuvos vaikų krepšinio lygis.
„Springfilde dar kartą įsitikinome, kad Lietuvos vaikų krepšinis šiandien yra tarp stipriausių pasaulyje. Mūsų vaikai ne tik varžėsi su geriausiomis JAV ir pasaulio programomis – jie laimėjo ir įrodė, kad gali dominuoti aukščiausiame lygyje. Tai didelis trenerių, klubų ir visos Lietuvos krepšinio sistemos nuopelnas. „Future Is Now“ tikslas buvo suteikti talentingiausiems vaikams geriausias augimo sąlygas, o pirmieji metai parodė, kad einame teisingu keliu“, – teigė Rolandas Skaisgirys.
Pirmieji „Future Is Now“ programos metai parodė tai, kuo Lietuvos krepšinio bendruomenė tikėjo jau seniai – mūsų šalyje auga pasaulinio lygio talentai, galintys konkuruoti su geriausiomis jaunimo programomis pasaulyje.
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U13 ir U14 iš „Future Is Now“ programos dalyvių sudarytos rinktinės ryškiai pasirodė tarptautinio vaikų krepšinio aplinkoje. Sėkmingas pasirodymas „MADE Hoops“ turnyre JAV bei triumfas Taline vykusiuose „Baltic Cup“ varžybose tapo ne atsitiktiniais rezultatais, o nuoseklaus darbo pasekme.
Per pirmuosius metus „Future Is Now“ programa sujungė perspektyviausius 2012 ir 2013 metais gimusius Lietuvos krepšininkus. Stovyklose dalyvavo virš 100 vaikinų iš visos Lietuvos. Jiems buvo surengtos septynios aukšto meistriškumo stovyklos – trys U13 ir keturios U14 amžiaus grupei. Per sezoną su vaikais dirbo daugiau nei 10 trenerių ir specialistų, o savo patirtimi dalijosi Lietuvos krepšinio legendos ir dabarties žvaigždės – Valdemaras Chomičius, Šarūnas Marčiulionis, Rimas Kurtinaitis, Jonas Valančiūnas bei daugelis kitų krepšinio bendruomenės autoritetų.
„Future Is Now“ sudaro ne tik stovyklų programa. Didelę projekto dalį sudaro „Future Is Now Cup“ lyga. Kelių etapų rungtynės šį sezoną vyko dviejuose divizionuose – „Challenger Cup“ ir „Champions Cup“.
Reguliarios aukšto lygio rungtynės Lietuvoje, Lenkijoje ir tarptautiniuose turnyruose suteikė jauniesiems krepšininkams tai, ko dažnai trūksta talentų ugdyme – nuolatinę konkurenciją prieš geriausius bendraamžius.
„Future Is Now“ nėra sukurtas tam, kad laimėti vieną turnyrą ar surengti vieną stovyklą. Programa gimė iš noro kurti aplinką, kurioje talentingiausi Lietuvos vaikai galėtų mokytis iš geriausių, treniruotis kartu bei reguliariai rungtyniauti tarpusavyje ir konkurencingoje aplinkoje su savo komandomis. Augtų ne tik kaip elitiniai sportininkai bet ir stiprios asmenybės“ – teigė projekto vadovė Natalja Liovkina
Pirmieji metai parodė, kad ši vizija veikia. Kai Lietuvos vaikai laimi tarptautinius turnyrus, rungtyniauja prieš NBA pasaulio atstovų vaikus ir grįžta namo kaip lygiaverčiai konkurentai stipriausiomis pasaulio programoms, tampa aišku – Lietuvos krepšinio ateitis nėra rytojus. Jos kūrimas vyksta dabar.
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