SportasKrepšinis

Permainos Lietuvos rinktinėje – žalgirietis nebeatvyks, R. Kurtinaitis kviečia kitą žaidėją (4)

2026 m. birželio 16 d. 11:12
Lrytas.lt
Kitą savaitę Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susirinks į pirmąją stovyklą, tiesa, dar iki jos Rimas Kurtinaitis yra priverstas imtis permainų.
Daugiau nuotraukų (8)
Antradienį oficialiai pranešta, kad Lietuvos rinktinėje žalgirietį Dovydą Giedraitį pakeis „Lietkabelio“ gynėjas Dovis Bičkauskis.
„Dovydas Giedraitis negalės padėti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei dėl kelio problemų“, – rašoma oficialiame pranešime.
Primename, kad tai jau ketvirtasis žalgirietis, kuris atsisakė padėti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei artėjančiame atrankos į pasaulio krepšinio čempionatą lange.
Susiję straipsniai
„Aikštės matymas – kaip tėvuko“: koks krepšinio aikštelėje yra Šaro sūnus Lukas?

„Aikštės matymas – kaip tėvuko“: koks krepšinio aikštelėje yra Šaro sūnus Lukas?

K. Maksvytis – ant „Ryto“ slenksčio: sutartis paruošta, bet atsirado netikėta kliūtis

K. Maksvytis – ant „Ryto“ slenksčio: sutartis paruošta, bet atsirado netikėta kliūtis (4)

„Žalgiris“ pučia raumenis – oficialiai pristatė NBA patirties turintį naujoką

„Žalgiris“ pučia raumenis – oficialiai pristatė NBA patirties turintį naujoką (2)

R. Kurtinaičio teigimu žaisti prieš britus ir italus atsisakė Arnas Butkevičius, Edgaras Ulanovas ir Deividas Sirvydis.
„Kalbėjau su A. Butkevičiumi vakar, rugpjūčio langui jis pasiruošęs, bet dar nėra šimtaprocentinės garantijos. Su E. Ulanovu kalbėjau ilgai, nes mums reikia daugiau patirties nei energijos.
Jis sakė pagalvos, bet atsakymas buvo „ne“. Nesigilinau į priežastis, svarbiausia, kad yra atsakymas – ir „taip“, ir „ne“ yra atsakymas. Kitame lange vėl bandysime kalbinti“, – penktadienį samprotavo R. Kurtinaitis.
Rimas Kurtinaitis<br>Gintauto Bitvinsko nuotr. Daugiau nuotraukų (8)
Rimas Kurtinaitis
Gintauto Bitvinsko nuotr.
Lietuvos rinktinės strategą kiek nustebino, jog padėti nacionalinei komandai atsisakė „Žalgiryje“ daug žaidybinio laiko nesulaukiantis D. Sirvydis.
„Manau, kad jam būtų gerai žaisti rinktinėje, tad būtų jam kompensacija, kad jis nežaidė „Žalgiryje“. Deja, jis neišreiškė didelio noro žaisti už rinktinę, į priežastis nesigilinu“, – tęsė treneris.
Rimo Kurtinaičio auklėtiniai jau nuo birželio 22 d. Birštone ruošis artimiausiam FIBA Pasaulio taurės langui, kuris vyks liepos 2–5 d.
Rimas Kurtinaitis<br>Gintauto Bitvinsko nuotr. Daugiau nuotraukų (8)
Rimas Kurtinaitis
Gintauto Bitvinsko nuotr.
Birželio 28 d. (sekmadienį) Lietuvos rinktinė su NBA lietuviais Matu Buzeliu, Kasparu Jakučioniu ir Jonu Valančiūnu Šiaulių arenoje sužais kontrolines rungtynes su Ukrainos nacionaline krepšinio rinktine.
Liepos 2 d. (ketvirtadienį) Klaipėdos arenoje Lietuvos rinktinė sužais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
Rimas KurtinaitisDovydas GiedraitisDovis Bičkauskis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.