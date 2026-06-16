Antradienį oficialiai pranešta, kad Lietuvos rinktinėje žalgirietį Dovydą Giedraitį pakeis „Lietkabelio“ gynėjas Dovis Bičkauskis.
„Dovydas Giedraitis negalės padėti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei dėl kelio problemų“, – rašoma oficialiame pranešime.
Primename, kad tai jau ketvirtasis žalgirietis, kuris atsisakė padėti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei artėjančiame atrankos į pasaulio krepšinio čempionatą lange.
Susiję straipsniai
R. Kurtinaičio teigimu žaisti prieš britus ir italus atsisakė Arnas Butkevičius, Edgaras Ulanovas ir Deividas Sirvydis.
„Kalbėjau su A. Butkevičiumi vakar, rugpjūčio langui jis pasiruošęs, bet dar nėra šimtaprocentinės garantijos. Su E. Ulanovu kalbėjau ilgai, nes mums reikia daugiau patirties nei energijos.
Jis sakė pagalvos, bet atsakymas buvo „ne“. Nesigilinau į priežastis, svarbiausia, kad yra atsakymas – ir „taip“, ir „ne“ yra atsakymas. Kitame lange vėl bandysime kalbinti“, – penktadienį samprotavo R. Kurtinaitis.
Lietuvos rinktinės strategą kiek nustebino, jog padėti nacionalinei komandai atsisakė „Žalgiryje“ daug žaidybinio laiko nesulaukiantis D. Sirvydis.
„Manau, kad jam būtų gerai žaisti rinktinėje, tad būtų jam kompensacija, kad jis nežaidė „Žalgiryje“. Deja, jis neišreiškė didelio noro žaisti už rinktinę, į priežastis nesigilinu“, – tęsė treneris.
Rimo Kurtinaičio auklėtiniai jau nuo birželio 22 d. Birštone ruošis artimiausiam FIBA Pasaulio taurės langui, kuris vyks liepos 2–5 d.
Birželio 28 d. (sekmadienį) Lietuvos rinktinė su NBA lietuviais Matu Buzeliu, Kasparu Jakučioniu ir Jonu Valančiūnu Šiaulių arenoje sužais kontrolines rungtynes su Ukrainos nacionaline krepšinio rinktine.
Liepos 2 d. (ketvirtadienį) Klaipėdos arenoje Lietuvos rinktinė sužais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
Rimas KurtinaitisDovydas GiedraitisDovis Bičkauskis
Rodyti daugiau žymių