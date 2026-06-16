SKM Padėkos vakare – istorinio sezono įprasminimas ir išleistuvių nuotaikos

Jo metu buvo pagerbtos geriausios Moksleivių krepšinio lygos (MKL) komandos, treneriai, o vakaro kulminacija tapo abiturientų išleistuvės.
Šį sezoną SKM baigimo atestatus direktorius Mindaugas Noreika įteikė 2008 m. gimusiems krepšininkams. Tai jau 16-oji SKM abiturientų laida.
„Galima vardinti daug faktų apie jus, jūsų trenerius ir mūsų mokyklą, bet svarbiausia, kad jūs šiandien esate čia. Džiaugiamės visus jus matydami ir tikimės, kad prisidėjome prie jūsų asmenybės ir charakterio formavimo. SKM visada bus jūsų antrieji namai, kuriuose būsite laukiami“, – savo šventinėje kalboje minėjo SKM direktorius M. Noreika.
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Diplomais, specialiomis SKM kepurėlėmis, žiūrovų plojimais ir renginio atmosfera Vilniaus senamiestyje mėgavosi Roko Kasparavičiaus, Donato Sabaliausko, Artūro Leščinsko, Manto Ambraškos, Dainiaus Jurgučio, Deivido Aukštuolio, Mato Česyno, Manto Mudėno, Modesto Sinicos, Simono Šilinsko, Rolando Mocevičiaus ir Visvaldo Gumbio auklėtiniai.
SKM baigimo diplomai įteikti beveik šimtui absolventų.
Susirinkusiems krepšininkams ir jų tėveliams savo muzikinius pasirodymus dovanojo dainų autorė ir atlikėja, „Lietuvos balso“ ir „X faktoriaus“ finalininkė Gabriela Ždanovičiūtė.
„Ačiū visai organizacijai, ačiū treneriams, ačiū tėvams, kad mums leido lankyti krepšinį ir augti čia kaip žmonėms,“, sakė „SKM-I“ komandos atstovas Pijus Daukas.
SKM absolventui antrino ir jo ilgametis treneris Rokas Kasparavičius:
„2008-ųjų karta man atmintyje įstrigs tuo, kad tai yra labai geri krepšininkai, bet dar geresni žmonės. Didžiuojuosi, kad galėjau treniruoti šiuos vaikinus. Linkiu jums gyvenime išsikelti ambicingus, galbūt net sunkiai įgyvendinamus tikslus. Kartais svarbiausia net ne rezultatas, o pasimėgavimas procesu ir siekimo momentu. Visus auklėtinius seksiu ir palaikysiu, žiūrėsim vieni kitų „storiukus“ ir bendrausim gyvai.“
19-asis SKM sezonas buvo paženklintas įspūdingais pirmaisiais kartais, todėl 2025–2026 m. sezoną drąsiai galima vadinti istoriniu.
Šį sezoną NBA duris praverė pirmasis SKM auklėtinis – Kasparas Jakučionis, o mokyklos absolventai Gantas Križanauskas ir Ignas Urbonas kartu su Vilniaus „Ryto“ klubu iškovojo FIBA Čempionų lygos trofėjų.
Ta buvo pirmasis sezonas, kuomet SKM tapo bendro vaikinų ir merginų MKL reitingo lydere.
Prieš 5 metus mergaičių krepšinio programą pradėjusi SKM organizacija šį sezoną nuraškė pirmuosius sodriai prinokusius vaisius – mokyklos komanda triumfavo MKL U12 čempionate, U13 čempionate buvo iškovoti bronzos medaliai, o U16 pirmenybėse pasiekti aukso medaliai (B divizionas).
Vaikinų reitingo viršūnėje SKM yra nuo 2019 m., o šį sezoną pateko tarp geriausių šešių Lietuvos mokyklų ir merginų reitinge.
2025–2026 m. sezonas tradiciškai pasižymėjo ir renginių gausa – į krepšinį ir sveiką gyvenimo būdą įvairiomis formomis įtraukti keli tūkstančiai Vilniaus miesto ir rajono moksleivių, darželinukų bei jų šeimų.