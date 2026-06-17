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„Šiaulių“ krepšinio klube – dar vienas naujokas

2026 m. birželio 17 d. 13:03
„Šiaulių“ krepšinio klubas tęsia sudėties komplektaciją artėjančiam sezonui ir praneša, kad komandą papildė 207 cm ūgio 26-metis vidurio puolėjas Erikas Venskus.
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Aukštaūgis pastaruosius dvejus metus praleido LKL, kurią remia Betsson, finalo ketverto dalyvių gretose – šiemet varžėsi su sidabrą iškovojusios Utenos „Juventus“ ekipos marškinėliais, o pernai atstovavo ketvirtą vietą galutinėje rikiuotėje užėmusiai Jonavos „Cbet“ komandai.
„Labai džiaugiamės šiuo atvykimu – tai žaidėjas, galintis užpildyti dvi pozicijas, – apie naujoką kalbėjo komandos vyr. treneris Darius Songaila. – Erikas turi gerą metimą ir, ypač žaisdamas centro rolėje, gali išplėsti žaidimą. Jis jau spėjo sukaupti nemažą patirtį Lietuvoje ir tikrai supranta rungtynių svarbą tiek vietiniame čempionate, tiek Europos taurėje.“
Šviežiai pasibaigusiame sezone centras per mačą aikštėje praleido po 23 minutes ir fiksavo 7,6 taško, 2,8 sugriebto kamuolio ir 8,2 efektyvumo balo statistiką.
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