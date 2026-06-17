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Gytis Radzevičius „Baskonia“ klube neužsikabino – baskai nepratęs sutarties

2026 m. birželio 17 d. 16:31
Lrytas.lt
Debiutinį sezoną Eurolygoje praėjusiame sezone sužaidęs Gytis Radzevičius į Vitorijos „Baskonia“ jau negrįš. Tai su Ispanijos žurnalistais bendraudamas pranešė klubo sporto direktorius Felixas Fernandezas.
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Jis pranešė, kad komanda neplanuoja pratęsti sutarties su lietuviu ir jis yra laisvas agentas. Taip pat kontraktai nebus pratęsti ir su dar dviem žaidėjais – Trentu Forrestu ir Eugene Omoruyi.
30-metis vilnietis 2025-ųjų gruodį paliko Vilniaus „Rytą“ ir persikėlė į Ispanijos komandą, su kuria pasirašė sutartį pagal formulę 1 plius 1.
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Buvo manoma, kad Lietuvos krepšininkas dar žais vieną sezoną, nes ekipa neturėjo pretenzijų G. Radzevičiui.
197 cm ūgio puolėjas su „Baskonia“ marškinėliais Eurolygoje sužaidė 25 mačus, per kuriuos vidutiniškai pelnydavo po 4,7 taško, atkovodavo po 2,4 kamuolio.
Su baskų klubu ir toliau įsipareigojęs lieka Tadas Sedekerskis, kurio kontraktas galios dar ir kitą sezoną – iki 2029 metų vasaros.
Vitorijos BaskoniaGytis Radzevičius

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