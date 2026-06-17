Kas treniruos „Rytą?“ Po pasipiktinimo dėl K. Maksvyčio – posūkis: klubas turi planą B

Naujienų portalo „Basketnews“ žurnalisto Donato Urbono šaltiniai skelbė, kad „Rytas“ jau yra paruošęs sutartį treneriui Kaziui Maksvyčiui, tiesa, šiam susitarimui stipriai priešinasi aktyvieji „Ryto“ sirgaliai „B Tribūna“.
Sirgaliai išreiškia nepasitenkinimą dėl to, nes K. Maksvytis praeityje treniravo Kauno „Žalgirį“.
Dramai nesibaigiant, atsirado ir naujas veikėjas. Naujienų portalo 15min.lt žurnalisto Roko Pakėno šaltiniai prideda, kad nepavykus susitarti su K. Maksvyčiu, „Ryto“ vadovybė yra paruošusi komandos vairą gerai pažįstamam veidui.
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Skelbiama, kad tokiu atveju vienas iš pagrindinių kandidatų tapti „Ryto“ treneriu būtų Nedas Pacevičius, kuris praėjusiame sezone darbavosi G. Žibėno asistentu.
N. Pacevičius dar anksčiau dirbo Vilniaus „Wolves“ bei Utenos „Juventus“ klubuose.