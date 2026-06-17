Legionierė iš Prancūzijos lieka „Kibirkšties“ gretose

Prie šalies čempionių 178 cm ūgio krepšininkė prisijungė praėjusio sezono viduryje ir iškart tapo svarbia komandos rotacijos dalimi.
Tris titulus „Kibirkščiai-TOKS“ padėjusi iškovoti Z. Wadoux Moterų krepšinio lygoje fiksavo vidutinę 11,7 taško, 3,6 atkovoto kamuolio, 2,9 rezultatyvaus perdavimo ir 10,1 naudingumo balo statistiką.
Pradėjusi europinį sezoną Brno „Zabiny“ (Čekija) ekipoje, Europos taurės turnyre ji vidutiniškai pelnė po 11,5 taško, atkovojo po 3,2 kamuolio, atliko po 2,9 rez. perdavimo ir rinko po 11,5 naudingumo balo.
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„Nors Zoe prisijungė prie mūsų praėjusio sezono viduryje, ji labai greitai įsiliejo į komandą ir ilgai netruko pamatyti, kad ši žaidėja pasižymi elitiniu metimu, aukštu krepšinio intelektu ir nuolatiniu noru laimėti.
Džiaugiamės, kad pavyko ją išsaugoti komandoje. Tai suteikia mūsų gynėjų linijai dar daugiau įvairiapusiškumo ir leidžia išlaikyti didesnį praėjusio sezono komandos branduolį bei užtikrinti tęstinumą“, – kalbėjo „Kibirkšties-TOKS“ sporto direktorius Arnas Labuckas.
Iki etapo Lietuvoje 25 m. krepšininkė žaidė keliuose Prancūzijos klubuose, Lenkijoje, Belgijoje ir Čekijoje, atstovavo įvairaus amžiaus šalies jaunimo rinktinėms, tapo U16 Europos čempione, U17 pasaulio vicečempione.
Sutartis būsimam sezonui su „Kibirkštimi-TOKS“ taip pat turi Gabija Meškonytė, Daugilė Ūsė, Giedrė Labuckienė, Gabija Galvanauskaitė, Brigita Sinickaitė, Nausia Woolfolk ir Anna Makurat.