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Mindaugas Girdžiūnas lieka Klaipėdoje

2026 m. birželio 17 d. 19:27
Lrytas.lt
Klaipėdos „Neptūno“ ekipos garbę ir toliau gins Mindaugas Girdžiūnas, su kuriuo sutartis pratęsta dar vieneriems metams.
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2025–2026 m. sezone klaipėdietis vietinėse pirmenybėse fiksavo 7,7 taško, atliko po 1 rez. perdavimą ir fiksavo 6,4 naudingumo balus.
„Mindaugas yra kertinė komandos dalis, – sakė klubo sporto direktorius Branko Mirkovičius. – Ypač džiugu, jog pavyko greitai ir sklandžiai susitarti. Jis turi svarų žodį rūbinėje, o taip pat yra pavyzdys jaunesniems komandos draugams.“
Europos taurėje statistika buvo dar solidesnė – 8,7 taško, 1,1 rez. perdavimo ir 7 naudingumo balai per 18 sužaistų dvikovų.
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Artėjančiame sezone ilgametis klubo žaidėjas turės galimybę dar labiau gerinti savo statistinius rodiklius visų laikų rezultatyviausių LKL žaidėjų sąraše.
Šiuo metu jis yra 6, tačiau iki artimiausių dviejų vietų atstumas nedidelis – 78 taškai ir 116 taškų.
Klaipėdos NeptūnasMindaugas Girdžiūnas

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