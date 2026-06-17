Šaras su „Fenerbahce“ artėja prie Turkijos čempiono titulo – gal padarys, kas pavyko tik Ž. Obradovičiui

Serijoje iki trijų pergalių „Fenerbahce“ išsiveržė į priekį 2:1 ir dabar ekipai vėl priklauso namų persvara. Serija žaidžiama iki trijų laimėjimų.
Šaro kariauna gali laimėti trečią trofėjų iš eilės.
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Tik Željko Obradovičius su „Fenerbahce“ sugebėjo 2016–2018 metais tris kartus iš eilės laimėti Turkijos pirmenybes.
Šiame mače „Besiktas“ strategas Dušanas Alimpijevičius buvo išvarytas iš aikštės po dviejų techninių pražangų. Praėjusiame mače identiškai buvo nubaustas Š. Jasikevičius.
17 taškų nugalėtojams surinko Nicolo Melli (13 atk. kam.), 15 – Devonas Hallas (3/6 tritaškių, 6 atk. kam., 4 rez. perd.), 13 – Talenas Hortonas-Tuckeris (7 atk. kam.), 11 – Khemas Birchas (5/6 dvitaškių, 5 atk. kam.).
Šeimininkams po 22 taškus surinko Devonas Dotsonas (2/7 tritaškių) ir Anthony Brownas (6/8 tritaškių).
Ketvirtasis serijos mačas taip pat vyks „Besiktas“ arenoje.
Stambulo BesiktasStambulo FenerbahceŽeljko Obradovičius
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