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Šaras su „Fenerbahce“ artėja prie Turkijos čempiono titulo – gal padarys, kas pavyko tik Ž. Obradovičiui

2026 m. birželio 17 d. 22:43
Lrytas.lt
Turkijos krepšinio pirmenybių finale trečiadienį antrąją pergalę iškovojo šalies čempion as Stambulo „Fenerbahce“. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai išvykoje 82:71 (19:23, 24:17, 21:18, 18:13) įveikė Stambulo „Besiktas“.
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Serijoje iki trijų pergalių „Fenerbahce“ išsiveržė į priekį 2:1 ir dabar ekipai vėl priklauso namų persvara. Serija žaidžiama iki trijų laimėjimų.
Šaro kariauna gali laimėti trečią trofėjų iš eilės.
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Tik Željko Obradovičius su „Fenerbahce“ sugebėjo 2016–2018 metais tris kartus iš eilės laimėti Turkijos pirmenybes.
Šiame mače „Besiktas“ strategas Dušanas Alimpijevičius buvo išvarytas iš aikštės po dviejų techninių pražangų. Praėjusiame mače identiškai buvo nubaustas Š. Jasikevičius.
17 taškų nugalėtojams surinko Nicolo Melli (13 atk. kam.), 15 – Devonas Hallas (3/6 tritaškių, 6 atk. kam., 4 rez. perd.), 13 – Talenas Hortonas-Tuckeris (7 atk. kam.), 11 – Khemas Birchas (5/6 dvitaškių, 5 atk. kam.).
Šeimininkams po 22 taškus surinko Devonas Dotsonas (2/7 tritaškių) ir Anthony Brownas (6/8 tritaškių).
Ketvirtasis serijos mačas taip pat vyks „Besiktas“ arenoje.
Stambulo BesiktasStambulo FenerbahceŽeljko Obradovičius
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