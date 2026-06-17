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Tai bent! L. Juškaitė driokstelėjo WNBA rungtynėse (1)

2026 m. birželio 17 d. 08:35
Lrytas.lt
Kitoje Atlanto pusėje vis labiau spindinti Laura Juškaitė vėl priminė apie save.
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Naktį iš antradienio į trečiadienį vykusiame mače lietutės atstovaujamai „Toronto Tempo“ komandai nepavyko iškovoti pergalės, bet L. Juškaitė pakartojo asmeninį rezultatyvumo rekordą.
„Tempo“ svečiuose 91:113 (20:26, 30:27, 23:32, 18:28) nusileido „Indiana Fever“ krepšininkėms.
L. Juškaitė šiose rungtynėse per 25 aikštėje praleistas minutes įmetė 19 taškų (6/8 dvit., 2/3 trit., 1/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
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