Naktį iš antradienio į trečiadienį vykusiame mače lietutės atstovaujamai „Toronto Tempo“ komandai nepavyko iškovoti pergalės, bet L. Juškaitė pakartojo asmeninį rezultatyvumo rekordą.
„Tempo“ svečiuose 91:113 (20:26, 30:27, 23:32, 18:28) nusileido „Indiana Fever“ krepšininkėms.
L. Juškaitė šiose rungtynėse per 25 aikštėje praleistas minutes įmetė 19 taškų (6/8 dvit., 2/3 trit., 1/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
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Nugalėtojas į pergalę vedė jų ryškiausia žvaigždė Caitlin Clark – ji įmetė 21 tašką ir atliko net 14 rezultatyvių perdavimų.