„Rytas“ kreipėsi į sirgalius – turėjo svarbią žinią dėl kito sezono

„Rytas“ skelbia, kad visas kito sezono rungtynes jie žais didžiausioje sostinės „Arena Vilnius“ arenoje.
„Vienas reikšmingiausių organizacinių sprendimų artėjančiam sezonui – visas „Ryto“ namų rungtynes koncentruoti vienoje vietoje. Lietuvos krepšinio lygą, kurią remia „Betsson“, Karaliaus Mindaugo taurę ir FIBA Čempionų lygą – visus tris čempionatus sirgaliai galės stebėti „Arena Vilnius“ arenoje.
Remiantis augančia fanų baze, „Rytas“ šiam sezonui planuoja parduoti rekordinį narysčių skaičių, todėl pirmą kartą istorijoje narystėmis bus prekiaujama ir antrojo aukšto sektoriuose, o sirgaliai turės galimybę rinktis iš platesnio vietų pasirinkimo.
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Kartu su tuo bus pristatyta ir atnaujinta arenos skirstymo į zonas struktūra – planuojamas atskiras sektorius šeimoms, kuris sieks sukurti dar draugiškesnę aplinką jauniausiems sirgaliams ir jų tėveliams. Išsamesnė informacija apie naują zonų išsidėstymą ir visas siūlomas narysčių kategorijas bus paskelbta netrukus.
Artėjantis sezonas „Rytui“ bus išskirtinis ir dėl sportinių ambicijų – vilniečiai sieks apginti FIBA Čempionų lygos titulą bei toliau kryptingai augti tarptautiniame žemėlapyje, ruošiantis galimoms aukščiausio lygio Europos klubinio krepšinio permainoms artimiausioje ateityje“, – pranešime rašė Vilniaus „Rytas“.