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„Šiauliai“ nestabdo – skelbiama apie lietuvio sugrįžimą

2026 m. birželio 18 d. 13:18
Saulės mieste – pažįstamas veidas. Metus Lenkijoje praleidęs Tauras Jogėla po trumpos pertraukos vėl gins „Šiaulių“ krepšinio klubo garbę.
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„Tai sugrįžimas, kuris turėtų džiuginti šiauliečius, – apie papildymą kalbėjo komandos vyr. treneris Darius Songaila. – Praėjusį sezoną turėjome problemų kovojant dėl kamuolių, o Tauro savybės – energija, fiziškumas ir atletiškumas – gali prisidėti prie problemos sprendimo. Prieš metus Tauras buvo vienas iš ekipos lyderių. Jis puikiai supranta klubo vertybes ir siekius, tad smagu, kad jis vėl su mumis.“
33-ejų tauragiškis su „Šiauliais“ sužaidė 37 mačus: 27 – Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betsson, 10 – Citadele Karaliaus Mindaugo taurėje.
Šalies pirmenybėse jis rinko 12 taškų (62,4 proc. dvit., 46,3 proc. trit.), 3,7 atkovoto ir 0,9 perimto kamuolio, 1,6 rezultatyvaus perdavimo bei 13,5 efektyvumo balo vidurkius, aikštėje praleisdamas po 22 minutes.
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Anksčiau Lietuvos čempionate 203 cm ūgio atletas yra atstovavęs Kauno, Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Prienų bei Jonavos klubams.
Taip pat krepšininkas šešerius metus praleido užsienyje, be minėtos Lenkijos varžydamasis Latvijoje, Austrijoje, Rumunijoje, Vengrijoje ir Filipinuose.
Primename, kad „Šiauliai“ kitą sezoną varžysis viename pajėgiausių Senojo žemyno turnyrų – Europos taurėje.
Kviečiame įsigyti artėjančio sezono narystes, kurios galios tiek LKL, tiek Europos taurės reguliariojo sezono varžybų akistatose. Dar neužsitikrinusius savųjų vietų 2026–2027 m. sezonui, raginame tą padaryti geriausiomis sąlygomis, nes nuo birželio 19 d. planuojamas narysčių kainų kilimas.
Šiaulių ŠiauliaiTauras Jogėla

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