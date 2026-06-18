„Žalgiris“ apsisprendė – atsisveikino su trimis žaidėjais

Kitame sezone žaliai baltų marškinėlių nevilkės Mosesas Wrightas, Laurynas Birutis ir Ignas Brazdeikis. Pasibaigus visų trijų krepšininkų sutartims, žaidėjai ieškosis naujų klubų.
M. Wrightas papildė „Žalgirio“ gretas praėjusią vasarą, I. Brazdeikis komandoje praleido pastaruosius du, o L. Birutis – keturis sezonus.
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27-erių M. Wrightas savo trečiame Eurolygos sezone rinko 13,2 taško, 6,5 atkovoto kamuolio ir 17,1 naudingumo balo vidurkius.
Tuo tarpu Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) 207 cm ūgio vidurio puolėjas vidutiniškai pelnė po 10,2 taško, atkovojo po 4,6 kamuolio ir įsirašydavo po 13,2 efektyvumo balo.
Savo ruožtu I. Brazdeikis Senojo žemyno pajėgiausioje lygoje fiksavo 4,8 taško, 1,9 atkovoto kamuolio ir 3,1 naudingumo balo vidurkius. 27-erių puolėjas vietiniame čempionate rinko po 8 taškus ir po 8,4 naudingumo balo.
213 cm ūgio L. Birutis Eurolygoje turėjo 4,1 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 5,2 naudingumo balo statistiką, o LKL įsirašydavo po 8,7 taško, po 4,3 atkovoto kamuolio ir po 11,5 efektyvumo balo.
Kauno „Žalgiris“ krepšininkams linki sėkmės tolimesnėse karjeros stotelėse.
Ignas BrazdeikisMosesas WrightasLaurynas Birutis
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