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Iš Serbijos – žinia apie naują „Žalgirio“ žaidėją

2026 m. birželio 18 d. 17:27
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiris“ tęsia vasaros komplektacijos darbus ir į savo būsimos ekipos sąrašą įtraukė dar vieną žaidėją. „Meridian sport“ pranešė, kad „Žalgiris“ jau galutinai suderino perėjimo detales su Belgrado „Partizan“ amerikiečiu Sterlingu Brownu.
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Jis turėtų pakeisti iš ekipos besitraukiantį Igną Brazdeikį. Derybose aktyviai dalyvavo „Partizan“ ekipos prezidentas Ostoja Mijailovičius, o „Žalgiris“ turės sumokėti išpirką „Partizan“ komandai, tačiau suma nėra įvardijama.
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„Klubai suderino sąlygas, liko tik oficialiai patvirtinti S. Browno perėjimą. „Partizan“ prezidentas Ostoja Mijailovičius derėjosi su „Žalgirio“ atstovais, o artimiausiu metu Serbijos klubo sąskaitą turėtų papildyti sumokėta išpirka“, – teigė „Meridian Sports“.
S. Brownas 2017-siais dalyvavo NBA Naujokų biržoje buvo pasirinktas antrame rate 46-uoju numeriu.
Vis dėlto jis sugebėjo įsitvirtinti lygoje ir šešis metus žaidė „Milwaukee Bucks“, „Houstin Rockets“, „Dallas Mavericks“ ir „Los Angeles Lakers“ klubuose.
31-erių amerikietis per pastaruosius trejus metus žaidė Eurolygoje ir yra puikus vedlys. 196 cm ūgio krepšininkas Eurolygoje debiutavo Berlyno ALBA komandoje, o vėliau dvejus metus atstovavo „Partizan“ komandai.
Sterlingas Brownas rengiasi vykti į Kauną.<br>EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (5)
Sterlingas Brownas rengiasi vykti į Kauną.
EPA/ELTA nuotr.
Praėjusiame Eurolygos sezone S. Brownas per rungtynes vidutiniškai rinko po 13,7 taško, atkovojo po 2,8 kamuolio, atliko po 2,3 rezultatyvaus perdavimo.
Belgrado PartizanKauno ŽalgirisEurolyga

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