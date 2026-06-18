Iš Serbijos – žinia apie naują „Žalgirio“ žaidėją

Jis turėtų pakeisti iš ekipos besitraukiantį Igną Brazdeikį. Derybose aktyviai dalyvavo „Partizan“ ekipos prezidentas Ostoja Mijailovičius, o „Žalgiris“ turės sumokėti išpirką „Partizan“ komandai, tačiau suma nėra įvardijama.
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„Klubai suderino sąlygas, liko tik oficialiai patvirtinti S. Browno perėjimą. „Partizan“ prezidentas Ostoja Mijailovičius derėjosi su „Žalgirio“ atstovais, o artimiausiu metu Serbijos klubo sąskaitą turėtų papildyti sumokėta išpirka“, – teigė „Meridian Sports“.
S. Brownas 2017-siais dalyvavo NBA Naujokų biržoje buvo pasirinktas antrame rate 46-uoju numeriu.
Vis dėlto jis sugebėjo įsitvirtinti lygoje ir šešis metus žaidė „Milwaukee Bucks“, „Houstin Rockets“, „Dallas Mavericks“ ir „Los Angeles Lakers“ klubuose.
31-erių amerikietis per pastaruosius trejus metus žaidė Eurolygoje ir yra puikus vedlys. 196 cm ūgio krepšininkas Eurolygoje debiutavo Berlyno ALBA komandoje, o vėliau dvejus metus atstovavo „Partizan“ komandai.
Praėjusiame Eurolygos sezone S. Brownas per rungtynes vidutiniškai rinko po 13,7 taško, atkovojo po 2,8 kamuolio, atliko po 2,3 rezultatyvaus perdavimo.