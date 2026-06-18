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Įvykiai pasaulio futbolo čempionate įtraukė ir Šarą: po akistatos – žinutė

2026 m. birželio 18 d. 08:31
Lrytas.lt
Pasaulio futbolo čempionatas nepalieka abejingų. Į planetos pirmenybių įvykius įsitraukė ir krepšinio pasaulio žmonės, ne išimtimi tapo ir Stambulo „Fenerbahce“ treneris Šarūnas Jasikevičius.
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50-metis krepšinio specialistas naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį socialinėje erdvėje pasidalino simboliška žinute – instagrame jis įsikėlė paveikslėlį su Anglijos vėliava.
Taip Šaras išreiškė palaikymą anglams, kurie savo pasirodymą pasaulio čempionate pradėjo pergalingai – 4:2 pranoko Kroatijos rinktinę.
Būtent po šio mačo ir sekė simbolinis Š. Jasikevičiaus gestas. Treneris neslepia susidomėjimo futbolu ir viešai ne kartą yra teigęs, kad palaiko Anglijos rinktinę, „Barcelona“ bei „Manchester United“ klubus.
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Primename, kad pats Šaras dar neužbaigė savo sezono Turkijoje. Finalo serijoje jo treniruojama „Fenerbahce“ šiuo metu 2:1 pirmauja prieš Stambulo „Besiktas“.
Šarūnas JasikevičiusAnglijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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