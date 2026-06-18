Panevėžio „Lietkabelis“ pranešė apie permainas trenerių štabe

Buvęs profesionalus krepšininkas jau turi sukaupęs solidų patirties bagažą ir trenerio poste. T. Šležas dirbo Ispanijoje, vedė individualias treniruotes, o nuo 2022 m. darbavosi Kauno „Žalgirio“ jaunimo sistemoje.
Praėjusį sezoną dirbdamas jaunųjų žalgiriečių trenerių štabe, šis specialistas padėjo komandai NKL reguliariajame sezone užimti 2-ąją vietą.
Per profesionalaus krepšininko karjerą Tautvydas Šležas gynė Vilniaus „Lietuvos ryto“, Utenos „Juventus“, Bilbao „Basket“ ir kitų pajėgių klubų gretas.