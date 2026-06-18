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Panevėžio „Lietkabelis“ pranešė apie permainas trenerių štabe

2026 m. birželio 18 d. 12:01
Intensyviai pasiruošimą naujam sezonui pradėjęs „Lietkabelis“ sulaukė papildymo trenerių gretose. Nenadui Čanakui kitą sezoną asistuos Tautvydas Šležas.
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Buvęs profesionalus krepšininkas jau turi sukaupęs solidų patirties bagažą ir trenerio poste. T. Šležas dirbo Ispanijoje, vedė individualias treniruotes, o nuo 2022 m. darbavosi Kauno „Žalgirio“ jaunimo sistemoje.
Praėjusį sezoną dirbdamas jaunųjų žalgiriečių trenerių štabe, šis specialistas padėjo komandai NKL reguliariajame sezone užimti 2-ąją vietą.
Per profesionalaus krepšininko karjerą Tautvydas Šležas gynė Vilniaus „Lietuvos ryto“, Utenos „Juventus“, Bilbao „Basket“ ir kitų pajėgių klubų gretas.
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Tautvydas ŠležasPanevėžio LietkabelisLietuvos krepšinio lyga (LKL)

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