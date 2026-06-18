Po trijų savaičių – pareiškimas: iš „Ryto“ atleistas G. Žibėnas nutraukė tylą

Socialinėje erdvėje G. Žibėnas pasidalino akimirkomis iš darbo „Ryte“ ir pridėjo angliškai parašytą citatą.
„Spaudimas negali viršyti kelionės malonumo“, – taip išverstai skambėjo G. Žibėno parašyti žodžiai.
2020–2021 m. sezone prie komandos prisijungęs kaip trenerio asistentas, 2021 metų sausį G. Žibėnas perėmė „Ryto“ vyr. trenerio pareigas.
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Per šį laikotarpį su komanda jis iškovojo du Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulus, tris kartus tapo vicečempionu, o 2026 metais atvedė klubą iki pirmojo istorijoje FIBA Čempionų lygos trofėjaus.
Įpėdinio paieškos – lyg serialas
Vilniaus „Ryto“ trenerio paieškos vis labiau primena draminį serialą. Su G. Žibėnu atsisveikinęs sostinės klubas jau yra suradęs jam pamainą, bet viskas nėra taip paprasta.
Naujienų portalo „Basketnews“ žurnalisto Donato Urbono šaltiniai skelbė, kad „Rytas“ jau yra paruošęs sutartį treneriui Kaziui Maksvyčiui, tiesa, šiam susitarimui stipriai priešinasi aktyvieji „Ryto“ sirgaliai „B Tribūna“.
Sirgaliai išreiškia nepasitenkinimą dėl to, nes K. Maksvytis praeityje treniravo Kauno „Žalgirį“.
Dramai nesibaigiant, atsirado ir naujas veikėjas. Naujienų portalo 15min.lt žurnalisto Roko Pakėno šaltiniai prideda, kad nepavykus susitarti su K. Maksvyčiu, „Ryto“ vadovybė yra paruošusi komandos vairą gerai pažįstamam veidui.
Skelbiama, kad tokiu atveju vienas iš pagrindinių kandidatų tapti „Ryto“ treneriu būtų Nedas Pacevičius, kuris praėjusiame sezone darbavosi G. Žibėno asistentu.
N. Pacevičius dar anksčiau dirbo Vilniaus „Wolves“ bei Utenos „Juventus“ klubuose.