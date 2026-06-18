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Po trijų savaičių – pareiškimas: iš „Ryto“ atleistas G. Žibėnas nutraukė tylą

2026 m. birželio 18 d. 10:04
Lrytas.lt
Praėjo daugiau nei trys savaitės po oficialaus pranešimo apie Giedriaus Žibėno atkleidimą iš Vilniaus „Ryto“ ekipos ir tik dabar krepšinio specialistas pasidalino pirma vieša žinute.
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Socialinėje erdvėje G. Žibėnas pasidalino akimirkomis iš darbo „Ryte“ ir pridėjo angliškai parašytą citatą.
„Spaudimas negali viršyti kelionės malonumo“, – taip išverstai skambėjo G. Žibėno parašyti žodžiai.
2020–2021 m. sezone prie komandos prisijungęs kaip trenerio asistentas, 2021 metų sausį G. Žibėnas perėmė „Ryto“ vyr. trenerio pareigas.
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Giedrius Žibėnas<br>ELTA/Andriaus Ufarto nuotr. Daugiau nuotraukų (5)
Giedrius Žibėnas
ELTA/Andriaus Ufarto nuotr.
Naujienų portalo „Basketnews“ žurnalisto Donato Urbono šaltiniai skelbė, kad „Rytas“ jau yra paruošęs sutartį treneriui Kaziui Maksvyčiui, tiesa, šiam susitarimui stipriai priešinasi aktyvieji „Ryto“ sirgaliai „B Tribūna“.
Sirgaliai išreiškia nepasitenkinimą dėl to, nes K. Maksvytis praeityje treniravo Kauno „Žalgirį“.
Dramai nesibaigiant, atsirado ir naujas veikėjas. Naujienų portalo 15min.lt žurnalisto Roko Pakėno šaltiniai prideda, kad nepavykus susitarti su K. Maksvyčiu, „Ryto“ vadovybė yra paruošusi komandos vairą gerai pažįstamam veidui.
Skelbiama, kad tokiu atveju vienas iš pagrindinių kandidatų tapti „Ryto“ treneriu būtų Nedas Pacevičius, kuris praėjusiame sezone darbavosi G. Žibėno asistentu.
N. Pacevičius dar anksčiau dirbo Vilniaus „Wolves“ bei Utenos „Juventus“ klubuose.
Giedrius ŽibėnasVilniaus RytasLietuvos krepšinio lyga (LKL)

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