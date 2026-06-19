SportasKrepšinis

„Jonavos“ ofisą papildė Šarūnas Vasiliauskas – bus atsakingas už krepšinio operacijas klube

2026 m. birželio 19 d. 12:10
Lrytas.lt
Jonavos klubą papildė Šarūnas Vasiliauskas. Buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės narys prisijungia prie klubo administracijos ir užims krepšinio operacijų vadovo pareigas.
Daugiau nuotraukų (1)
Naujose pareigose Š. Vasiliauskas bus atsakingas už sportinės veiklos koordinavimą, komandos komplektacijos procesus, bendradarbiavimą su trenerių štabu bei kitus su krepšinio operacijomis susijusius klausimus.
37-erių kaunietis profesionalaus krepšininko karjerą pradėjo Kauno „Žalgirio“ sistemoje, o vėliau rungtyniavo Lenkijoje, Turkijoje, Ispanijoje ir kitose lygose.
Sukauptą ilgametę patirtį profesionaliame krepšinyje Š. Vasiliauskas nuo šiol perkels į darbą už aikštelės ribų ir prisidės prie tolesnio Jonavos klubo augimo.
Susiję straipsniai
Į Kauną sugrįžtantis M. Blaževičius: „Ne visi žmonės gauna antrus šansus“

Į Kauną sugrįžtantis M. Blaževičius: „Ne visi žmonės gauna antrus šansus“

D. Romančenko toliau gins „Šiaulių“ garbę

D. Romančenko toliau gins „Šiaulių“ garbę

„Juventus“ Čempionų lygos namų rungtynes gali tekti žaisti Vilniuje

„Juventus“ Čempionų lygos namų rungtynes gali tekti žaisti Vilniuje

Šarūnas VasiliauskasJonavaLietuvos krepšinio lyga (LKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.