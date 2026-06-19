„Jonavos“ ofisą papildė Šarūnas Vasiliauskas – bus atsakingas už krepšinio operacijas klube

Naujose pareigose Š. Vasiliauskas bus atsakingas už sportinės veiklos koordinavimą, komandos komplektacijos procesus, bendradarbiavimą su trenerių štabu bei kitus su krepšinio operacijomis susijusius klausimus.
37-erių kaunietis profesionalaus krepšininko karjerą pradėjo Kauno „Žalgirio“ sistemoje, o vėliau rungtyniavo Lenkijoje, Turkijoje, Ispanijoje ir kitose lygose.
Sukauptą ilgametę patirtį profesionaliame krepšinyje Š. Vasiliauskas nuo šiol perkels į darbą už aikštelės ribų ir prisidės prie tolesnio Jonavos klubo augimo.