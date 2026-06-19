„Juventus“ Čempionų lygos namų rungtynes gali tekti žaisti Vilniuje

Šiuo metu klubas deda visas pastangas, kad FIBA Čempionų lygos rungtynės vyktų Utenoje, tačiau dėl šiuo metu galiojančių ir vis griežtėjančių arenos infrastruktūros reikalavimų yra priverstas ruoštis ir alternatyviam scenarijui. Utenos „Juventus“ toliau aktyviai bendrauja su varžybų organizatoriais ir siekia rasti sprendimą, kuris leistų tarptautines rungtynes organizuoti Utenoje.
Vis dėlto, jei susitarimo pasiekti nepavyktų, artėjančio sezono FIBA Čempionų lygos namų rungtynes klubas žaistų Vilniuje esančioje „Arena Vilnius“ arenoje. Tuo tarpu visos Lietuvos krepšinio lygos ir Karaliaus Mindaugo taurės namų rungtynės ir toliau vyktų Utenos arenoje.
Klubas taip pat džiaugiasi, kad Utenos rajono savivaldybė jau pradėjo pasirengimo darbus dėl galimos Utenos arenos rekonstrukcijos. Artimiausiu metu planuojama skelbti architektūrinių idėjų konkursą arenos rekonstravimo projektui, siekiant ją pritaikyti tarptautinių varžybų reikalavimams. Po konkurso bus pasirašoma sutartis su geriausią idėją pateikusiu architektu dėl techninės dokumentacijos parengimo.
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„Augantys reikalavimai tarptautinėms varžyboms bei renginiams verčia rimtai susimąstyti apie perspektyvas be jokių papildomų sąlygų organizuoti juos mūsų mieste. Šiuo metu Utenos arena skirta ne tik profesionaliam sportui, bet ir įvairiomis sporto šakomis užsiimančiam jaunimui, mėgėjams ar kitų sporto šakų varžyboms – negalime pamiršti ir jų. Suprantame, kad šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios ir visoms sporto šakoms pritaikytos infrastruktūros Utenoje trūksta, todėl Utenos rajono savivaldybė šiuo metu vykdo dar vieno sporto objekto – uždaro treniruočių komplekso Utenio stadione – projektavimą. Suteikus daugiau patalpų Utenos sportui pagerės ne tik sąlygos vaikams, kitas sporto šakas mylintiems uteniškiams, tačiau tai taip pat sudarys galimybę ateityje rekonstruoti Utenos areną nestabdant kitų sporto šakų treniruočių ar kitos sportinės veiklos mūsų mieste. Planuojame, jog treniruočių komplekso statybos Utenio stadione prasidės 2027 metais. Taip pat suprantame, kiek daug laiko užtrunka parengti reikalingą statybos techninę dokumentaciją, tad jau dabar pradedame daryti namų darbus būsimai Utenos arenos rekonstrukcijai“, – teigė Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Čyvas.
Apie planuojamus procesus ir jų eigą klubas artimiausiu metu informuos plačiau. Tikimasi, kad planuojami arenos atnaujinimo darbai ateityje sudarys galimybę tarptautines rungtynes be jokių išlygų organizuoti Utenoje.
Artimiausiu metu taip pat startuos 2026–2027 m. sezono abonementų prekyba. Kartu su jos pradžia sirgaliai sulauks daugiau informacijos apie artėjančio sezono planus.
Utenos „Juventus“ tikslas išlieka nepakitęs – sugrąžinti europinį krepšinį į Uteną ir kartu su sirgaliais kurti išskirtinę atmosferą miesto arenoje.
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