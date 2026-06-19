Su 211 cm ūgio krepšininku pasirašyta sutartis galios iki 2028–2029 m. sezono pabaigos pagal „2+1“ formulę.
Ankstesnį etapą Kaune baigęs M.Blaževičius išvyko į Ispaniją, kurioje du sezonus praleido Santjago de Kompostelos „Obradoiro“ komandoje. 2024–2025 m. sezone aukštaūgis vilkėjo Vilniaus „Wolves“ ekipos marškinėlius ir Europos taurėje rinko po 9,6 taško, po 4,6 atkovoto kamuolio bei po 11,4 naudingumo balo.
Praėjusią vasarą M.Blaževičius Europos čempionate atstovavo Lietuvos rinktinei ir vidutiniškai pelnydavo po 7,5 taško bei sugriebdavo po 4,8 kamuolio.
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2025–2026 m. sezone M.Blaževičius žaidė Turkijoje, Bursos „Tofaš“ komandoje, su kuria nužygiavo iki Čempionų lygos aštuntfinalio etapo ir buvo naudingiausias ekipos žaidėjas bei rinko po 15,6 taško ir po 6,6 atkovoto kamuolio.
„Labai džiaugiuosi, kad man atsirado tokia galimybė antrą kartą ateiti į „Žalgirį“. Ne visi žmonės gauna antrus šansus, todėl tikiuosi, kad pavyks tuo pasinaudoti. Dabar ateinu kaip žaidėjas, nes pirmą kartą buvau labiau kaip gal kažkoks „prospektas“, jaunas krepšininkas, o dabar ateinu su stipresnėmis savybėmis, pasisėmęs patirties užsienyje ir Lietuvoje, tad jaučiuosi tvirčiau, užtikrinčiau ir tiesiog laukiu“, – pirmajame interviu kalbėjo M.Blaževičius.
„Žalgirio“ „YouTube“ kanale kviečiame įsijungti visą pokalbį su M.Blaževičiumi.
Savo mintimis apie naujausią „Žalgirio“ papildymą pasidalijo ir klubo prezidentas Paulius Jankūnas.
„Pirmiausiai, reikėtų pradėti nuo to, kad prieš ketverius metus jis buvo visai kitas Marekas negu dabar. Į Kauno „Žalgirį“ jis atėjo kaip jaunas, labai perspektyvus jaunuolis, bet daug žaidybinio laiko neturėjo ir nusprendė išvykti. Praėjusią vasarą stebėjome jį žaidžiantį ir Lietuvos rinktinėje, tad matosi, kad žaidėjas yra stipriai paaugęs ir duoda daug naudos. Mes puikiai žinome Mareko charakterį, koks jis yra kovotojas ir kiek duoda komandai energijos, todėl labai smagu, kad jis prisijungė prie Kauno „Žalgirio“. Be abejo, tas jo praeitas sezonas buvo labai geras – stiprioje lygoje prieš stiprias komandas jis žaisdavo naudingai, rezultatyviai, todėl yra tikrai dėjęs didelį žingsnį į priekį“, – įvardijo P.Jankūnas.
„Žalgiris Insider“ platformoje jau dabar galite išvysti visą išsamų pokalbį su P.Jankūnu, kuriame klubo prezidentas papasakojo ir apie pokalbius su pačiu M.Blaževičiumi bei stipriausias jo žaidimo dalis.