„Žalgiris“ žino „Partizan“ iškeltą sąlygą – kiek privalės pakloti už naujoką S. Browną

Jis pakeis iš ekipos pasitraukusį Igną Brazdeikį. Kaip skelbta, derybose dėl naujoko aktyviai dalyvavo „Partizan“ ekipos prezidentas Ostoja Mijailovičius, o „Žalgiris“ turės sumokėti išpirką „Partizan“ komandai. Amerikietis dar turėjo metus galiojančią sutartį su serbų klubu.
„Klubai suderino sąlygas, liko tik oficialiai patvirtinti S. Browno perėjimą. „Partizan“ prezidentas Ostoja Mijailovičius derėjosi su „Žalgirio“ atstovais, o artimiausiu metu Serbijos klubo sąskaitą turėtų papildyti sumokėta neįvardinta išpirka“, – teigė „Meridian Sports“.
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Penktadienį vis dėlto paaiškėjo, kokiomis sąlygomis į Kauną gali atvykti S. Brownas. „Mozzart Sport“ žurnalistas Bojanas Brezovacas paviešino, kad „Partizan“ sutinka skirtis su S. Brownu, jei „Žalgiris“ sumokės 530 tūkst. JAV dolerių išpirką – eurais tai bus apie 462 tūkstančiai.
Žurnalistas tikina, kad kauniečiai sutiko su šiomis sąlygomis.
„Viskas sutarta. Pervedus pinigus S. Brownas kelsis į Kauną“, – konstatavo B. Brezovacas.
Teigiama, kad per pastaruosius tris sezonus „Partizan“ iš žaidėjų perėjimo uždirbo daugiau nei 5 mln. JAV dolerių, o didžiausia suma – 1,75 mln. JAV dolerių – buvo gauta už Camerono Payne'o išvykimą.
S. Brownas 2017-siais dalyvavo NBA Naujokų biržoje buvo pasirinktas antrame rate 46-uoju numeriu.
Vis dėlto jis sugebėjo įsitvirtinti lygoje ir šešis metus žaidė „Milwaukee Bucks“, „Houstin Rockets“, „Dallas Mavericks“ ir „Los Angeles Lakers“ klubuose.
31-erių amerikietis per pastaruosius trejus metus žaidė Eurolygoje ir yra puikus vedlys. 196 cm ūgio krepšininkas Eurolygoje debiutavo Berlyno ALBA komandoje, o vėliau dvejus metus atstovavo „Partizan“ komandai.
Praėjusiame Eurolygos sezone S. Brownas per rungtynes vidutiniškai rinko po 13,7 taško, atkovojo po 2,8 kamuolio, atliko po 2,3 rezultatyvaus perdavimo.