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A. Velička karjerą planuoja tęsti Australijoje

2026 m. birželio 19 d. 08:17
Lrytas.lt
Klaipėdos „Neptūne“ sublizgėjęs Arnas Velička karjerą turėtų tęsti Australijos krepšinio lygoje.
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Basketnews žurnalistas Donatas Urbonas praneša, jog lietuvis artėja prie susitarimo su Brisbeno „Bullets“ klubu.
Lietuvos krepšinio lygoje A. Velička buvo pripažintas naudingiausiu lygos krepšininku.
Gynėjas rinko po 13,5 taško, 3,7 atkovoto ir 1,4 perimto kamuolio, 7 rezultatyvius perdavimus bei 19,8 naudingumo balo.
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Europos taurėje lietuvis fiksavo 14,1 taško, 4,3 atkovoto kamuolio, 7,7 rezultatyvaus perdavimo ir 19,8 naudingumo balo vidurkius.
Sezono metu A. Velička buvo siejamas su persikėlimu į užsienio Eurolygos klubus.
Pasak D. Urbono, lietuvio kontrakte yra numatyta sąlyga persikelti į Eurolygą dar prieš sezono pradžią.
Arnas VeličkaKlaipėdos NeptūnasLietuvos krepšinio lyga (LKL)

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