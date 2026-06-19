SportasKrepšinis

D. Romančenko toliau gins „Šiaulių“ garbę

2026 m. birželio 19 d. 10:46
Sugrįžimui į Europos taurę besiruošiantys „Šiauliai“ tęsia artėjančio sezono sudėties dėlionę. Nuo 2023 m. komandai atstovaujantis Dovydas Romančenko dar bent sezonui lieka Saulės mieste.
Daugiau nuotraukų (1)
„Labai smagu, kad Dovydas tęs darbus Šiauliuose – jis puikiai pažįsta klubo aplinką ir per trejus metus tapo neatsiejama komandos dalimi, – apie sutarties pratęsimą kalbėjo „Šiaulių“ sporto direktorius Ginas Rutkauskas. – Praėjusiame sezone matėme žaidėjo progresą, ypač atsakingiausiose rungtynėse, kai jo indėlis tik augo.
Dovydo darbštumas, patirtis ir lojalumas klubui yra būtent tos savybės, kuriomis norime remtis ruošdamiesi iššūkiams Europos taurėje. Neabejojame, kad artėjantį sezoną jis dar labiau atskleis savo potencialą.“
206 cm ūgio 28-erių puolėjas ekipos rotacijoje sulaukia vis didesnio vaidmens ir praėjusį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“, aikštėje praleisdavo po 20 minučių, o Citadele Karaliaus Mindaugo taurėje – po 24.
Susiję straipsniai
„Juventus“ Čempionų lygos namų rungtynes gali tekti žaisti Vilniuje

„Juventus“ Čempionų lygos namų rungtynes gali tekti žaisti Vilniuje

„Žalgiris“ triumfuoja: pasirašė sutartį su Lietuvos rinktinės aukštaūgiu

„Žalgiris“ triumfuoja: pasirašė sutartį su Lietuvos rinktinės aukštaūgiu (4)

A. Velička karjerą planuoja tęsti Australijoje

A. Velička karjerą planuoja tęsti Australijoje

Per 33 akistatas šalies pirmenybėse krepšininko rodikliai siekė 6 taškų (39,3 proc. trit., 65,1 proc. dvit.), 2,7 sugriebto kamuolio, 0,7 rezultatyvaus perdavimo ir 5 naudingumo balų vidurkius. Ketvirtfinalio serijoje visaginietis dar labiau kilstelėjo žaidimo kartelę, kai per du mačus prieš Panevėžio „Lietkabelį“ fiksavo 12,5 taško ir 12 efektyvumo balų rodiklius.
Prieš etapą Šiauliuose krašto puolėjas metus atstovavo Utenos „Juventus“ ekipai. Dar anksčiau Nacionalinėje krepšinio lygoje varžėsi su „Gargždų“ bei Klaipėdos „Neptūno“ komandų marškinėliais.
Kaip jau pranešėme anksčiau, „Šiauliai“ rudenį po 16 metų pertraukos vėl sugrįš ant Europos taurės scenos.
Šiaulių ŠiauliaiLietuvos krepšinio lyga (LKL)Europos taurė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.