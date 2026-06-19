D. Romančenko toliau gins „Šiaulių“ garbę

„Labai smagu, kad Dovydas tęs darbus Šiauliuose – jis puikiai pažįsta klubo aplinką ir per trejus metus tapo neatsiejama komandos dalimi, – apie sutarties pratęsimą kalbėjo „Šiaulių“ sporto direktorius Ginas Rutkauskas. – Praėjusiame sezone matėme žaidėjo progresą, ypač atsakingiausiose rungtynėse, kai jo indėlis tik augo.
Dovydo darbštumas, patirtis ir lojalumas klubui yra būtent tos savybės, kuriomis norime remtis ruošdamiesi iššūkiams Europos taurėje. Neabejojame, kad artėjantį sezoną jis dar labiau atskleis savo potencialą.“
206 cm ūgio 28-erių puolėjas ekipos rotacijoje sulaukia vis didesnio vaidmens ir praėjusį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“, aikštėje praleisdavo po 20 minučių, o Citadele Karaliaus Mindaugo taurėje – po 24.
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Per 33 akistatas šalies pirmenybėse krepšininko rodikliai siekė 6 taškų (39,3 proc. trit., 65,1 proc. dvit.), 2,7 sugriebto kamuolio, 0,7 rezultatyvaus perdavimo ir 5 naudingumo balų vidurkius. Ketvirtfinalio serijoje visaginietis dar labiau kilstelėjo žaidimo kartelę, kai per du mačus prieš Panevėžio „Lietkabelį“ fiksavo 12,5 taško ir 12 efektyvumo balų rodiklius.
Prieš etapą Šiauliuose krašto puolėjas metus atstovavo Utenos „Juventus“ ekipai. Dar anksčiau Nacionalinėje krepšinio lygoje varžėsi su „Gargždų“ bei Klaipėdos „Neptūno“ komandų marškinėliais.
Kaip jau pranešėme anksčiau, „Šiauliai“ rudenį po 16 metų pertraukos vėl sugrįš ant Europos taurės scenos.