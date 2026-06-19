Į Kauną sugrįžtantis M. Blaževičius: „Ne visi žmonės gauna antrus šansus“

Į Kauną sugrįžtantis aukštaūgis „Žalgiris TV“ duotame interviu kalbėjo apie savo, kaip žaidėjo, brandą ir norą kovoti dėl aukščiausių pasiekimų.
„Labai džiaugiuosi, kad man atsirado tokia galimybė antrą kartą ateiti į „Žalgirį“. Ne visi žmonės gauna antrus šansus, todėl tikiuosi, kad pavyks tuo pasinaudoti. Dabar ateinu kaip žaidėjas, nes pirmą kartą buvau labiau kaip gal kažkoks „prospektas“, jaunas krepšininkas, o dabar ateinu su stipresnėmis savybėmis, pasisėmęs patirties užsienyje ir Lietuvoje, tad jaučiuosi tvirčiau, užtikrinčiau ir tiesiog laukiu“, – kalbėjo M. Blaževičius.
Naujasis žalgirietis dalijosi ir mintimis apie sprendimą papildyti „Žalgirio“ gretas.
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„Jei kalbame apie argumentus už, tai vėlgi – pažįstami veidai, pažįstama vieta, lietuvis treneris, daug pažįstamų komandos narių, su kuriais man jau yra tekę žaisti, tad šiokia tokia komforto zona. O kitoje lėkštės pusėje buvo tas dalykas, kad galbūt norėjosi likti legionieriumi. Norėjosi galbūt eiti į žemesnio lygio Eurolygos klubą ir labiau tiesiog žaisti, kadangi vis tiek „Žalgiris“ šiais metais parodė, kad yra komanda, kuri siekia aukščiausių tikslų. Viską pasvėrėme ir manau, kad eiti į komandą, kuri nori laimėti, yra žymiai svarbiau ir geriau tobulėjimui bei gerai karjerai“, – akcentavo M. Blaževičius.
Aukštaūgis šiame Čempionų lygos sezone rinko po 15,6 taško ir po 6,6 atkovoto kamuolio bei buvo naudingiausias komandos žaidėjas, tad kalbėjo apie asmeninį savo tobulėjimą, žaidimą Lietuvos rinktinėje, o vėliau išskyrė ir ateinančio sezono tikslus.
„Bendrai laukiu grįžimo į „Žalgirį“. Čia vis tiek aukštesnis lygis ir norisi po gerų metų šiek tiek žemesniame lygyje išsibandyti save aukščiausiame lygyje Europoje, kovoti dėl atkrintamųjų, turėti galimybę kovoti dėl titulų. Bendrai laukiu sezono, negalėčiau išskirti kažkurios dalies“, – pridėjo M. Blaževičius.
Kviečiame įsijungti visą video su M. Blaževičiumi, kurį galite rasti „Žalgirio“ „YouTube“ kanale, ir išgirsti aukštaūgio artimiausius vasaros planus.
„Žalgiris Insider“ platformoje taip pat galite išvysti išsamų interviu su klubo prezidentu Pauliumi Jankūnu, kuriame pastarasis aptaria pokalbius su M. Blaževičiumi bei stipriausius jo žaidimo elementus.