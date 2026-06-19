J. Miknaitės era „Kibirkšties“ gretose tęsis ir kitą sezoną

Per savo karjerą „Kibirkštyje-TOKS“ J. Miknaitė dvejus metus atstovavo klubo jaunimo komandai, po to aštuonerius metus žaidė pagrindinėje ekipoje. Vieną sezoną, turėdama dvigubą licenciją, ji žaidė ir Vilniaus universitete.
Praėjusiame sezone nacionalinėse pirmenybėse Vilniuje gimusi krepšininkė vidutiniškai įmetė po 6,1 taško, atkovojo po 3,3 kamuolio, atliko po 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 8,4 naudingumo balo.
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Europos taurės turnyre ji fiksavo 2,7 taško, 2 atkovotų kamuolių, 0,7 rez. perdavimų ir 2 naudingumo balų statistiką per 10,7 minutės aikštelėje.
„Justina per daugelį metų tapo neatsiejama komandos dalimi ir vienu ryškiausių jos veidų. Ji yra kovingumo, energijos ir atsidavimo pavyzdys, kurį norime matyti kiekvienoje žaidėjoje. Savo gynyba, komandiškumu ir pasiaukojimu dėl komandos ji kasmet pelno tiek sirgalių, tiek trenerių simpatijas, ir neabejojame, kad taip bus ir šiame sezone.
Vilnietė, gimtajame mieste augusi ir subrendusi kaip krepšininkė Justina yra tikras mūsų klubo identiteto simbolis. Čia yra jos namai, čia yra jos komanda, todėl labai džiaugiamės, kad ji ir toliau vilkės sostinės ekipos marškinėlius bei sieks naujų pergalių čia, Vilniuje“, – apie ilgametę klubo žaidėją kalbėjo „Kibirkšties-TOKS“ sporto direktorius Arnas Labuckas.
J. Miknaitė yra nuolat kviečiama į nacionalinę Lietuvos moterų ir Lietuvos moterų 3x3 krepšinio rinktines. Su pastarąja šios vasaros pradžioje kovojo pasaulio 3x3 čempionate ir pasiekė aštuntfinalį.
Sutartis būsimam sezonui su „Kibirkštimi-TOKS“ taip pat turi Gabija Meškonytė, Daugilė Ūsė, Giedrė Labuckienė, Gabija Galvanauskaitė, Brigita Sinickaitė, prancūzė Zoe Wadoux, amerikietė Nausia Woolfolk ir lenkė Anna Makurat.