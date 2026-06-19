M. Pociaus ateitis „Real“ komandoje pakibo ant plauko

Madrido klubas Ispanijos krepšinio čempionate kelionę netikėtai baigė ketvirtfinalio etape, kuriame neprilygo Tenerifės „La Laguna“ komandai.
Marca praneša, kad po tokio sukrėtimo ruošiamasi klubo organizacijoje atlikti rimtas permainas.
Skelbiama, jog šiuo metu ant plauko pakibusi Martyno Pociaus, Felipe Reyeso ir Rudy Fernandezo ateitis komandoje.
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Manoma, jog ofisui vėl vadovaus Juanas Carlosas Sanchezas, kuris po 15 metų darbo praėjusią vasarą pasitraukė iš sporto direktoriaus pareigų.
Tuo tarpu „Encestando“ skelbia, jog M. Pocius jau yra pats pateikęs atsistatydinimo prašymą.
Lietuvis „Real“ klube pradėjo darbuotis praėjusią vasarą.
Madrido RealMartynas PociusIspanijos krepšinio čempionatas
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