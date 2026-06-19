NKL prezidentas paliko savo postą

Per šį laikotarpį lyga žengė svarbius žingsnius į priekį: augino matomumą, stiprino ryšius su partneriais, plėtė rėmėjų ratą ir kūrė tvirtesnį lygos veidą Lietuvos krepšinio žemėlapyje.
A. Čėsnos kadencijos metu buvo įgyvendinta jo kryptingai puoselėta idėja – prie lygos prisijungė naujas generalinis partneris, o čempionatas pradėtas komunikuoti „URBO-NKL“ vardu.
Pastarieji du sezonai buvo svarbūs ir lygos transliacijų augimui. Visos rungtynės buvo transliuojamos per LRT.lt, o savaitės rungtynės pasiekė žiūrovus tiesiogiai per TV6. Tai leido sirgaliams iš visos Lietuvos dar patogiau sekti savo komandų kelią, žaidėjų istorijas ir svarbiausias sezono kovas.
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Šiuo laikotarpiu lygoje atsirado ir naujų iniciatyvų. Pirmą kartą istorijoje buvo surengtos S. Dariaus ir S. Girėno taurės rungtynės, kuriose įteiktas pirmasis šio turnyro trofėjus. Tai tapo dar vienu žingsniu plečiant lygos tradicijas ir kuriant naujas istorijas „URBO NKL“ bendruomenei.
„Noriu nuoširdžiai padėkoti asociacijai „Lietuvos krepšinis“, Lietuvos krepšinio teisėjų asociacijai, miestų savivaldybėms, lygos rėmėjams, komandoms ir sirgaliams už pasitikėjimą, naują patirtį bei bendrą darbą stiprinant lygą. Ypač didelį ačiū tariu savo komandai, su kuria kasdien dirbome, ieškojome sprendimų ir siekėme, kad lyga žengtų į priekį. Džiaugiuosi tuo, ką pavyko nuveikti kartu, ir linkiu „URBO-NKL“ toliau augti, stiprėti bei kurti dar daugiau įsimintinų istorijų“, – sakė A. Čėsna.
„URBO-NKL“ padėkojo Arvydui Čėsnai už indėlį į lygos augimą ir palinkėjo sėkmės.