Ukrainos rinktinę treniruojantis A. Bagatskis: mačas su lietuviais mums – ir asmeninis iššūkis

59-erių metų specialistas iš Latvijos pats yra svaidęs tritaškius LKL čempionate bei treniravęs Kauno „Žalgirio“ klubą. Vėliau jo nurodymų klausė ir Latvijos rinktinės krepšininkai, Tel Avivo „Maccabi“, Bambergo „Brose“ ir Kijevo „Budivelnyk“ ekipos. Šiuo metu A. Bagatskis diriguoja Ukrainos nacionalinei komandai.
„Patikėkite, apie Lietuvos krepšinį žinau viską, nes seku jūsų klubų ir rinktinės naujienas“, – sakė A. Bagatskis.
Jo vadovaujama Ukrainos rinktinė lieja prakaitą Rygoje rengdamasi itin svarbiam pasaulio čempionato atrankos mūšiui su Sakartvelo krepšininkais. Iki liepos 2 d. akistatos ukrainiečiai spės sužaisti ne tik kontrolines rungtynes su lietuviais, bet ir su Latvijoje viešinčia Angolos ekipa.
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„Apie Ukrainos rinktinės formą kol kas anksti šnekėti, nes kai kuriems svarbiems mūsų žaidėjams dar visai neseniai baigėsi nacionaliniai čempionatai. Iki rungtynių su Lietuvos rinktine turėsime ne vieną rimtą treniruotę, sužaisime ir kontrolines rungtynes su Angola, todėl būsime pasirengę“, – tikino A. Bagatskis.
Pasak jo, akistata su lietuviais ukrainiečiams svarbi iškart keliais aspektais. Pirmiausia, tai bus generalinė repeticija prieš liepos 2 d. oficialų atrankos mačą su kartvelais.
„Mūsų žaidėjams akistata su Lietuva yra ir asmeninis iššūkis. Juk kiekvienam žaidėjui norisi pasitikrinti su stipriu varžovu, ko esi vertas“, – pabrėžė A. Bagatskis.
„Žinau, kad Lietuvos rinktinė bus gerokai pasikeitusi. Kaip visi laukiate Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio debiuto! Manau, kad jūsų jaunoms NBA žvaigždutėms debiutas savo sirgalių akivaizdoje taps papildoma motyvacija. Turėti tokius talentingus žaidėjus norėtų kiekviena rinktinė. Nes šiuolaikiniame krepšinyje, ypač per lemiamas atakas, daug ką apsprendžia lyderiai, atskiri talentai, o ne kokia nors sudėtinga komandinė taktika. Ypač rinktinėse, kuriose treneriai neturi laiko nuosekliai šlifuoti taktiką. Tačiau nepamirškite, kad talentų turime ir mes!“, – sakė A. Bagatskis.
Ainaras BagatskisLietuvos vyrų krepšinio rinktinėUkrainos vyrų krepšinio rinktinė
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