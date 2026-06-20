„Knicks“ žvaigždė pergale NBA čempionate džiaugėsi kartu su jo mačus nepraleidusia 95-erių senjore

Tai pamatęs M. Bridgesas pakomentavo vaizdo įrašą: „Ne, aš verksiu“.
„Mano mėgstamiausias žaidėjas yra Mikalas Bridgesas“, – virusiniame vaizdo įraše tikina 95-erių moteris, parodydama, kaip ji palaiko „Knicks“ žvaigždę.
Susiję straipsniai
„Jai 95 metai, ji nepraleido nė vienerių „Knicks“ rungtynių su Mikalu Bridgesu“, – teigiama vazido įraše..
Moteris pademonstravo ir savo namuose sukurtą M. Bridgeso altorėlį, o vaizdo įraše atskleidžiama, kad kiekvieną „Knicks“ rungtynių rezultatą ji įrašo specialioje užrašų knygelėje.
Taip pat moteris tikina, kad M. Bridgesas „malonus, malonus vaikinas“.
Senjorė taip pat pademonstravo savo asmeninį džemperį su gobtuvu, ant kurio buvo išsiuvinėtas „Knicks“ logotipas ir Mikalo Bridgeso vardas. „Tai mano berniukas!“
Po to, kai „Knicks“ įveikė „Spurs“ ir laimėjo 2026 m. NBA čempionatą, M. Bridgesas socialiniuose tinkluose parašė: „Mano širdis pilna džiaugsmo“.
Savo po rungtynių vykusioje spaudos konferencijoje M. Bridgesas kalbėjo apie „Knicks“ gerbėjų palaikymą. „Nors buvo akimirkų, kai man buvo sunku, žinau, kad gerbėjai manimi tiki... Vertinu jų griežtą meilę“, – sakė jis.