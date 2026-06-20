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„New York Knicks“ čempionų parade plėvesavo Lietuvos trispalvė – ją turėjo pilietybės netekęs A. Pazdrazdis (1)

2026 m. birželio 20 d. 10:36
Lrytas.lt
Tarp maždaug 2 mln. žmonių į Manhatano gatves sutraukusio „New York Knicks“ čempionų parado simbolių buvo matoma ir Lietuvos trispalvė. Ją nešė šio klubo profesionalių žaidėjų skautas lietuvis Alvydas Pazdrazdis.
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Po 53 metų pertraukos NBA čempionų titulą iškovojusio klubo šventėje Lietuvos vėliava plevėsavo tarp komandos darbuotojų ir organizacijos atstovų, dalyvavusių istoriniame parade Niujorko centre.
Buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas Alvydas Pazdrazdis prisidėjo prie „Knicks“ komandos triumfavo NBA.
Niujorko ekipa penktose NBA finalo serijos rungtynėse 94:90 įveikė „San Antonio Spurs“ krepšininkus ir seriją laimėjo 4:1.
A. Pazdrazdis yra laimėjęs NBA žiedus ir su „Dallas Mavericks“ komanda 2011 metais. Tokiu būdu A. Pazdrazdis tapo pirmuoju lietuviu, kuris turi savo kolekcijoje du NBA čempionų žiedus.
Tiesa, kiek anksčiau buvo skelbta, kad A. Pazdrazdis neteko Lietuvos pilietybės. Jis neteko pilietybės, nes įgijo JAV pilietybę.
A. Pazdrazdis buvo legendinės 1992 m. Lietuvos krepšinio rinktinės narys. Jis kartu su komanda Barselonos olimpinėse žaidynėse iškovojo bronzos medalius. Per savo karjerą jis Lietuvoje žaidė Vilniaus „Statybos“, Klaipėdos „Neptūno“ ir Vilniaus „Sakalų“ klubuose.
NBANew York KnicksAlvydas Pazdrazdis

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