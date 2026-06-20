Į „Žalgirį“ grįžtantis M. Grigonis: „Sukaupiau ir geros, ir blogos patirties“

Su 198 cm ūgio gynėju buvo pasirašyta vienų metų sutartis, galiosianti iki 2026–2027 m. sezono pabaigos.
Į Kauną sugrįžtantis M. Grigonis „Žalgiris TV“ duotame interviu kalbėjo apie norą įrodyti savo pajėgumą bei įvertino žalgiriečių praėjusį sezoną.
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„Kai prasidės sezonas, tada bus galima pagvildenti tą jausmą, bet dabar viskas gerai. Vis tiek namai, viską žinai, daug tų pačių ir dar matau, kad pridėjote žmonių, tai žiūrėsime, šiaip toks emocijų miksas.
Turime didelę, labai ilgą istoriją su „Žalgiriu“, su Pauliumi Jankūnu vis tiek palaikome ryšį, buvome išėję pavalgyti ir taip gavosi, kad tokia, manau, gera situacija visiems bus – ir „Panathinaikos“, ir „Žalgiriui“, tai sukrito viskas į šiuos metus ir manau, kad geras sprendimas yra atvykti čia“, – dalijosi M. Grigonis.
Krepšininkas atskleidė ir šeimos reakciją į prisijungimą prie „Žalgirio“, o vėliau kalbėjo apie savo brandą per tuos penkerius metus.
„Tada turėjau tik vieną vaiką, dabar – dar du. Kaip ir visi, per tiek laiko subręsti, labai daug tos patirties sukaupiau ir geros, ir blogos. Aš sakyčiau, kad labai pasikeitęs esu. Viskas kitaip, bet kartu ir taip pat vienu metu“, – su šypsena kalbėjo M. Grigonis.
Gynėjas atskleidė ir norą vėl daug ką įrodyti bei dalijosi ryšiu su vyriausiuoju komandos treneriu Tomu Masiuliu.
„Jis mane pažįsta, aš jį pažįstu – kiek esame susimatę, juokais kažkas kažką numeta, bet aš jau tuose metuose, kai daugiau suprantu tą krepšinį ir greičiau suprantu, ko treneris nori. Galima su treneriais šnekėti kiek nori, bet svarbiausia, kaip pats įsiliesi į komandą. Noriu būti reikšmingu, noriu būti svarbiu. Turiu daug ką įrodyti“, – pridėjo M. Grigonis.