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L. Juškaitė pamatė WNBA rekordo pakartojimą

2026 m. birželio 20 d. 09:35
Lrytas.lt
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Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto „Tempo“ (8/8) ekipa penktadienio vakarą nutraukė pralaimėjimų seriją WNBA pirmenybėse. Sandy Brondello auklėtinės svečiuose 101:97 (20:24, 17:26, 27:24, 37:23) palaužė visišką autsaiderę Konektikuto „Sun“ (2/15). „Tempo“ sugebėjo nutraukti trijų iš eilės pralaimėjimų seriją.
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Lietuvos rinktinės narė per 29 minutes pelnė 4 taškus (2/6 dvit., 0/1 trit.), atsikovojo 7 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
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Tai bent! L. Juškaitė driokstelėjo WNBA rungtynėse

Tai bent! L. Juškaitė driokstelėjo WNBA rungtynėse (1)

Likus žaisti septynias minutes viešnios dar atsiliko 71:86, bet tritaškiai leido svetėms išsiveržti į priekį 89:88 ir laimėti.
Nugalėtojoms Marina Mabrey per 33 minutes surinko 37 taškus (5/12 dvit., 9/12 trit.), 4 atkovotus kamuolius ir 4 rezultatyvius perdavimus.
Ji pakartojo WNBA visų laikų rekordą, įmetusi 9 tritaškius. Iki tol 9 tritaškius per rungtynes pelnė Chelsea Gray (2026 m. birželio 11 d.), Rhyne Howard (2025 m. rugsėjo 5 d. ir 2025 m. birželio 13 d.), Arike Ogunbowale (2024 m. rugsėjo 1 d.), Jewell Loyd (2023 m. liepos 11 d.) ir Kelsey Mitchell (2019 m. rugsėjo 8 d.).
„Sun“ komandoje rezultatyviausia buvo Kennedy Burke, kurios sąskaitoje per 26 minutes buvo 18 taškų (3/4 dvit., 2/5 trit., 6/6 baudų), 3 atkovoti kamuoliai.
Šiaurės Amerikos moterų nacionalinė krepšinio lyga (WNBA)Laura Juškaitė

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