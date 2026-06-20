L. Juškaitė pamatė WNBA rekordo pakartojimą

Lietuvos rinktinės narė per 29 minutes pelnė 4 taškus (2/6 dvit., 0/1 trit.), atsikovojo 7 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
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Likus žaisti septynias minutes viešnios dar atsiliko 71:86, bet tritaškiai leido svetėms išsiveržti į priekį 89:88 ir laimėti.
Nugalėtojoms Marina Mabrey per 33 minutes surinko 37 taškus (5/12 dvit., 9/12 trit.), 4 atkovotus kamuolius ir 4 rezultatyvius perdavimus.
Ji pakartojo WNBA visų laikų rekordą, įmetusi 9 tritaškius. Iki tol 9 tritaškius per rungtynes pelnė Chelsea Gray (2026 m. birželio 11 d.), Rhyne Howard (2025 m. rugsėjo 5 d. ir 2025 m. birželio 13 d.), Arike Ogunbowale (2024 m. rugsėjo 1 d.), Jewell Loyd (2023 m. liepos 11 d.) ir Kelsey Mitchell (2019 m. rugsėjo 8 d.).
„Sun“ komandoje rezultatyviausia buvo Kennedy Burke, kurios sąskaitoje per 26 minutes buvo 18 taškų (3/4 dvit., 2/5 trit., 6/6 baudų), 3 atkovoti kamuoliai.