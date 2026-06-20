Po triumfo Turkijoje Šaras nesismulkino – pasiūlė „Fenerbahce“ sirgaliams varyti į paplūdimį

Lietuvio vadovaujama ekipa ketrvirtame serijos mače išvykoje 77:75 palaužė Stambulo „Besiktas“ ir seriją laimėjo 3:1.
„Esame labai laimingi, kad baigėsi sezonas, – tiesioginėje transliacijoje sakė Šaras. – Visų pirma, turime kalbėti apie mūsų varžovus. Jų treneris Dušanas Alimpijevičius turi neįtikėtiną charakterį. „Besiktas“ turi daug problemų, bet jie toliau kovoja.
Žaisti tokioje atmosferoje, kurioje yra 15–17 tūkstančių žiūrovų... Nė vienas daiktas neskrido į aikštelę. Neįtikėtinas palaikymas ir nukeliu kepurę prieš juos.
Tuo pačiu – turime švęsti, tai buvo puikus „Fenerbahce“ sezonas. Laimėjome tris titulus, patekome į Eurolygos finalo ketvertą ir toliau dedame pamatus. Mano vyrukai parodė puikų charakterį – kai buvo sunkus momentas, mes nepalūžome. Daugiau jokių rungtynių, atostogos! Myliu jus, „Fener“ sirgaliai, eikime į paplūdimį!“.
„Fenerbahce“ trenerių štabe asistentu darbuojasi Kazys Maksvytis, o fiziniu parengimo treneriu – Mantas Valčiukaitis.
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Tuo tarpu „Besiktas“ treneris D.Alimpijevičius po rungtynių atidavė duoklę savo varžovui Šarūnui Jasikevičiui.
„Myliu jį. Jis geriausias treneris Europoje“, – sakė serbas.