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Ž. Obradovičius sutiko perimti „Panathinaikos“

2026 m. birželio 20 d. 22:11
Lrytas.lt
Atėnų „Panathinaikos“ komanda, atrodo, surado kuo pakeisti iš ekipos pasitraukusį strategą Erginą Atamaną. Dar prieš kelias dienas Serbijos žiniasklaida tikino, kad legendinis Željko Obradovičius išvyko į Atėnus derinti sutartį.
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„Telesport“ paskelbė, jog serbas sutiko grįžti į klubą, kuriam iškovojo ne vieną trofėjų. Kalbama, kad Ž. Obradovičius pasirašys trejų metų ir 10,5 mln. eurų vertės sutartį.
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Ž. Obradovičius „Panathinaikos“ ekipą treniravo 1999–2012 metais. Pastaruosius ketverius metus jis vadovavo Belgrado „Partizan“ klubui, tačiau pasitraukė iš ekipos dėl blogų komandos rezultatų ir nesugebėjimo suvaldyti situacijos klube.
Su „Panathinaikos“ Ž. Obradovičius laimėjo keturis Eurolygos čempiono titulus.
Atėnų PanathinaikosŽeljko Obradovičius

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