Drama Vokietijos finalo serijoje – auksą sau jau kabinęs „Bayern“ titulą padovanojo ALBA

Svetislavo Pešičiaus vedama Miuncheno komanda nesugebėjo trečią kartą iš eilės laimėti Vokietijos titulo.
Lemiamoje akistatoje nekvepėjo intriga – „Bayern“ pop dviejų kėlinių pirmavo net 20 taškų skirtumu – 47:27 ir jau rengėsi auksinei apdovanojimo ceremonijai.
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Tačiau trečiame kėlinyje ALBA sugebėjo sumažinti skirtumą, o lemiamame ketvirtyje šeimininkai subyrėjo. Jie leido pasivyti varžovams ir net persverti rezultatą.
Akistatos pabaigoje Berlyno komanda pirmavo 84:81, tačiau likus 22 sek. mesti baudų stojo Miuncheno atstovas Justinas Beanas. Jis abu kartus metė pro šalį, bet šeimininkai atsikovojo kamuolį ir Andreasas Obstas dukart nepataikė iš toli. Tad triumfavo ALBA.
ALBA šalies čempione tapo pirmą kartą nuo 2022 met, o iš viso titulą laimėjo 12 kartų.
Nugalėtojams po 18 taškų surinko Justinas Beanas (12 atk. kam., 5 rez. perd., 31 n. b.) ir Jonas Mattisseckas (6/7 trit., 26 n. b.), 14 pridėjo Malte Delow (4/7 trit.). „Bayern“ klubui 24 taškus įmetė Andreasas Obstas (4/7 dvit., 4/14 trit., 4/4 baud.), 12 pasižymėjo Oscaras Da Silva, 10 – Vladimiras Lučičius.
Miuncheno ekipos strategas Svetislavas Pešičius pasitrauks iš savo posto – pavasarį 76-erių serbų specialistas žadėjo pasitraukti po paskutinio čemmpionato mačo.
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