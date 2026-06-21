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Gytis Vilius ir toliau neužleidžia geriausio šalies krepšinio teisėjo sosto

2026 m. birželio 21 d. 18:10
Lrytas.lt
Lietuvos krepšinio federacijos Teisėjų asociacija paskelbė geriausių 2025–2026 metų sezono šalies arbitrų dešimtuką.
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Pirmąją vietą reitinge aštuntus metus iš eilės užėmė Gytis Vilius. Už jo išsirikiavo Artūras Šukys, Saulius Račys ir Gvidas Gedvilas.
Geriausių teisėjų reitingas sudarytas susumavus inspektorių, nacionalinio instruktoriaus ir teisėjų direktorato vertinimus. Atsižvelgta ne tik į arbitrų darbą Lietuvos čempionatuose, bet ir į jų pasirodymus tarptautinėse varžybose.
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G. Vilius, A. Šukys ir S. Račys praėjusį sezoną teisėjavo pajėgiausiame Europos klubinio krepšinio turnyre – Eurolygoje.
Palyginti su praėjusiu sezonu, pirmosios keturios vietos nepasikeitė. Į penktąją poziciją pakilo Juozas Barkauskas, aplenkęs Jurgį Laurinavičių, o septintas liko Gintaras Mačiulis.
Geriausių Lietuvos teisėjų dešimtukas:
Gytis Vilius (38 m., Kaunas)
Artūras Šukys (43 m., Kaunas)
Saulius Račys (43 m., Stokholmas)
Gvidas Gedvilas (42 m., Vilnius)
Juozas Barkauskas (38 m., Kaunas)
Jurgis Laurinavičius (50 m., Kaunas)
Gintaras Mačiulis (43 m., Vilnius)
Andžejus Urbanovičius (40 m., Vilnius)
Aurimas Borusas (37 m., Vilnius)
Dovydas Kairys (28 m., Kaunas)
Gytis Viliuskrepšinio teisėjas

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