Į archyvus „Žalgiryje“ reagavęs M. Grigonis prisiminė, kad M. Schilleris nepersistengdavo taktikoje

Kaunietis „Žalgiryje“ paskutinį kartą žaidė prieš penkerius metus, tad „Žalgiris TV“ M. Grigoniui paruošė geriausių jo epizodų rinkinuką iš praėjusio etapo Kaune, kuriame buvo ir ne vienas pergalingas metimas bei daug šypsenų už aikštelės ribų.
„Gerai, varom, tiek to jau. Aš atsimenu šitą metimą prieš „Bayern“. Šiaip Martinas Schilleris, tikrai nieko prieš, man labai patiko treneris, viskas gerai, bet jis taktikoje nepersistengdavo.
Leisdavo improvizuoti, tai jis kažką nubraižė ir Thomasas Walkupas sako, tu tik atsilaisvink, aš tau paduosiu ir tu mesk į tą pusę. Tai gerai viskas gavosi, labai smagu buvo. Ir Rokelis laksto – jauni dar“, – prisiminė M. Grigonis.
Tuomet žalgirietis peržiūrėjo ir pergalingą metimą į Valensijos ekipos krepšį bei pasvarstė, ar toje situacijoje buvo žingsniai.
„Yra, kas sako, kad buvo žingsniai, yra tokia teorija. Šiais laikais taisyklės labai pasikeičia sezono metu, paskui atkrintamosiose prieš vieną komandą, prieš kitą, tai nemanau. Šiaip gal ir buvo žingsniai, šiek tiek patrypiau, bet neužfiksavo“, – juokėsi M. Grigonis.
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M. Grigonis peržiūrėjo ir savo dėjimą į Vitorijos „Baskonia“ krepšį, tuomet prancūzų kalbos pamokas su Joffrey Lauvergne‘u bei sudėliojo savo geriausių komandos draugų starto penketuką, o galiausiai kalbėjo ir apie smagiausius prisiminimus iš praėjusio etapo „Žalgiryje“.
„Šiaip tas visos rūbinės dalykas – Jankis, Milas, Ulė, Walkupas. Šiaip gerai sutarėme mes, tie COVID-19 metai labai buvo smagūs, gerai leidome laiką ir visi turėjome bendrystę, nes tuo metu niekur negalėjai išeiti, tai būdavome rūbinėje.
Su visais dar iki dabar palaikau ryšį. Su T.Walkupu jau man sunkiau, nes jis kitoje pusėje, bet šiaip ir su juo Atėnuose buvome susimatę. To labiausiai ir pasiilgau, nes tose komandose po „Žalgirio“ to net į tą pusę nebuvo – jokios bendrystės, ten prasideda kiti dalykai – visi su savo draugais, veiklomis. To šiek tiek pasiilgsti“, – sentimentaliai prisiminė M. Grigonis
Kauno ŽalgirisMarius GrigonisThomasas Walkupas
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