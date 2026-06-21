Linas Kleiza rimtai įspėja dėl rinktinės: užkrovus atsakomybę vienam žaidėjui, gali būti blogai

2024 m. NBA naujokų biržoje „Chicago Bulls“ klubo 11-uoju šaukimu pasirinktas Matas Buzelis ir 2025 m. NBA naujokų biržoje „Miami Heat“ 20-uoju šaukimu pasirinktas Kasparas Jakučionis jau kitą sekmadienį turėtų debiutuoti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje. Sirgaliams ir specialistams išlieka didelė intriga – kaip naujokams pavyks prisitaikyti prie europietiško krepšinio stiliaus.
Apie artėjančias kontrolines rungtynes, jų svarbą ir kokį Lietuvos rinktinės veidą išvysime jau šią vasarą, asociacijos „Lietuvos krepšinis“ portalas kalbėjosi su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vadovu Linu Kleiza.
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– Linai, kaip Jūsų akimis, turėtų keistis šios atjaunėjusios ir išskirtiniais talentais pasipildžiusios mūsų rinktinės veidas? Turbūt kažkiek keisis ir žaidimo braižas?
– Pamatysime, kai pradėsime žaisti. Mūsų braižas visada toks, jog norisi žaisti agresyviai. Matysime, su kuriais penketais greitinsime žaidimą, su kuriais geriau keistis, kad žaidėjai galėtų žaisti keliose pozicijose, kas šiuolaikiniame krepšinyje yra svarbu.
Rinktinės veidas visada keičiasi, kai aikštėje yra Jonas Valančiūnas, kur yra panaudojamos jo stiprybės. Tų veidų ir pasirinkimų, kaip rinktinė gali atrodyti, manau, treneriai tikrai turės. Čia yra svarbiausias dalykas.
Kontrolinės rungtynės su Ukrainos rinktine – yra didelės svarbos, kadangi tai tik viena kontrolinė dvikova prieš oficialias pasaulio čempionato atrankos rungtynes. Kai kas iš žaidėjų sezoną baigė anksčiau, kai kas išvis nežaidė kartu, kai kam tai bus apšilimas su europietiška patirtimi.
Taigi, bandysime panaudoti kiek galima optimaliau tą visą žaidėjų būrį, kad jie vienas kitą pažintų. Kai neturi laiko, kai neturi treniruočių, tikrai labai svarbus dalykas bent kiek pajusti rungtynių atmosferą, emocijas, greitį.
– Daugelis krepšinio sirgalių su nekantrumu ir susidomėjimu laukia mūsų jaunųjų talentų – M. Buzelio ir K. Jakučionio debiuto Lietuvos vyrų rinktinėje. Ar užteks vienerių rungtynių, kad pajustų žaidimo ritmą – vis tik amerikietiškas ir europietiškas krepšinio stilius skiriasi?
– Krepšinis visame pasaulyje labai panašėja. Aišku, Europoje ir Amerikoje yra kažkiek kitoks, bet jie yra jauni žaidėjai: Kasparas yra daug susidūręs su europiniu krepšiniu, tad viską puikiai žino, kažkiek prisimins.
Matui tai bus pirmas kartas, bet neturiu abejonių – įsilies… Anksčiau ar vėliau… Visas spaudimas ant jų vienų neturėtų būti uždėtas, juk yra vyresnių, daug patyrusių Lietuvos rinktinės žaidėjų, kurie, manau, parodys tą lyderystę, padės mūsų jaunuoliams integruotis. Nemanau, kad tuo klausimu bus problemų.
Dar grįžtant prie kontrolinių rungtynių, reikia suprasti, kad šiuo laikotarpiu rasti varžovų nėra paprasta, visi žiūri savų reikalų, sprendžia savo klausimus, o laiko iki oficialių pasaulio čempionato atrankos rungtynių – labai mažai.
Ukraina visada turi pajėgią komandą. Jie turės dar daugiau motyvacijos kovoti prieš mus, o mums tai bus geras testas prieš oficialias atrankos į pasaulio čempionatą rungtynes.
– Pats, kaip buvęs rinktinės žaidėjas, ką galite pasakyti, kiek svarbios tiek žaidėjams, tiek treneriams kontrolinės rungtynės prieš oficialias rungtynes?
– Kuomet aš žaidžiau rinktinėje, buvo kitoks rinktinių formatas. Aš niekada nesu žaidęs vienerių draugiškų rungtynių prieš prasidedant oficialioms rungtynėms. Dabar yra skirtingas dalykas.
Kita vertus, šis naujasis rinktinių formatas pakeičia draugiškų rungtynių svarbą. Treneriai pamatys per treniruotes, kaip žaidėjai atrodo, kam ko reikia. Kas sezoną baigė anksčiau, kas vėliau, kas žaidė daugiau, o kas mažiau. Nėra laiko, kai gali apskaičiuoti žaidėjų krūvius, formos piką ir kada reikia būti pasiruošus žaisti. Čia jau reikės iškart būti pasiruošusiems žaisti visa jėga.
– Pats bendraujate su krepšinio sirgaliais ir gatvėje sutikę pakalbate… Kai buvo paskelbta, kad Lietuvos vyrų rinktinei atstovaus M. Buzelis ir K. Jakučionis, ar jaučiate ažiotažą, dar didesnį susidomėjimą mūsų rinktine?
– Tai natūralus dalykas, visi laukia. Bus smagu išvysti juos iš arti. Visų lūkesčiai dideli – su tokiais talentais nuo lūkesčių ir reikalavimų niekur nepabėgsi. Žaidėjai tam ir susirenka, kad kuo geriau atstovautų savo šaliai, kad džiugintų savo sirgalius pergalėmis, o kaip pavyks – matysime.
Nereikia užbėgti įvykiams už akių, sukurti jiems spaudimo. Patys naujokai nori nenuvilti sirgalių, tačiau pereiti pasirengimo fazių ir įsilieti į visai naują stilių laiko tiesiog nėra. Tai yra sudėtingas procesas.
– Kasparui Jakučioniui – gegužės 29 dieną suėjo vos 20 metų, Matui Buzeliui – 21-eri. Ar pamenate, kiek pačiam buvo metų, kai pirmą kartą apsivilkote Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės marškinėlius? Ar labai jaudinotės?
– Pamenu. Man buvo 21-eri. Visko buvo: ir jaudulio, ir emocijų, bet tuo pačiu buvo ir didelis noras įrodyti, kad viską galiu. Ir tas gal kažkiek debiutui pakenkė… Žaisti už savo šalį, palaikant saviems sirgaliams, visada yra ypatingas jausmas. Reikia tai pajausti, kad suprastum. O debiutas dar prideda ir papildomo spaudimo.
– Daug bendraujate su mūsų NBA jaunuoliais, talentais. Kaip bandote juos nuteikti, galbūt įkvėpti, kad jie to jaudulio nejaustų?
– Recepto nėra, bet bus palaikymas iš visų pusių. Tad manau, visi puikiai susitvarkys. Kaip ir minėjau, rinktinėje nėra užkrauta atsakomybė ant vieno ar kito žaidėjo, kad tu turi būti lyderis ar panašiai. Mes laimėsime tada, jei žaisime kaip viena darni komanda. Lietuvos stiprybė turi būti komandinis žaidimas.
– Kokią žinutę norėtumėte perduoti krepšinio sirgaliams prieš kontrolines rungtynes su Ukraina?
– Būtų smagu, jei Šiaulių arenos tribūnos būtų pilnos. Kad rinktinės debiutantai pajustų namų tvirtovės atmosferą, ir suprastų, kodėl mūsų sirgaliai yra geriausi!
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėMatas BuzelisKasparas Jakučionis
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