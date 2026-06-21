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N. Radžius ilgam įsipareigojo „Lietkabeliui“

2026 m. birželio 21 d. 15:31
Lrytas.lt
Panevėžio „Lietkabelis“ toliau intensyviai kloja pamatus ateičiai – klubas ilgam išsaugojo Nojų Radžių. Abi šalys padėjo parašus po sutartimi pagal formulę „2 plius 1“.
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Dvidešimtmetis gynėjas iš Plungės prie Panevėžio klubo prisijungė praėjusią vasarą ir spėjo sužaisti 22 rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, bei du kartus išbėgti į aikštelę Europos taurėje.
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LKL, kurią remia „Betsson“, čempionate N.Radžius fiksavo 3,6 taško ir 1,8 rezultatyvaus perdavimo vidurkius per 12 minučių.
Per dvejas rungtynes europinėse arenose gynėjas rinko vidutiniškai po 6 taškus, atliko po 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 8,5 naudingumo balo vidurkį.
Kartu su komanda šiame sezone N. Radžius iškovojo KMT bronzą, o prieš atvykdamas į Panevėžį tapo Nacionalinės ir Regionų krepšinio lygų čempionu.
Panevėžio Lietkabelis

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