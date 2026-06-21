Ž. Obradovičius susiviliojo 10 mln. eurų alga ir treniruos „Panathinaikos“

„Istorija tęsiasi“, – parašė „Panathinaikos“ savininkas.
Netrukus „Panathinaikos“ išplatino oficialų pranešimą, kuriame patvirtino, kad strategas pasirašė trejų metų sutartį, galiosiančią iki 2028–2029 m. sezono pabaigos.
Susiję straipsniai
„Telesport“ paskelbė, jog serbas sutiko grįžti į klubą ir pasirašys trejų metų ir 10,5 mln. eurų vertės sutartį.
Ž. Obradovičius „Panathinaikos“ ekipą treniravo 1999–2012 metais. Pastaruosius ketverius metus jis vadovavo Belgrado „Partizan“ klubui, tačiau pasitraukė iš ekipos dėl blogų komandos rezultatų ir nesugebėjimo suvaldyti situacijos klube.
Su „Panathinaikos“ Ž. Obradovičius laimėjo keturis Eurolygos čempiono titulus.
Be to, Ž. Obradovičiaus vadovaujama komanda 11 kartų tapo Graikijos čempione ir septynis kartus iškovojo šalies taurę.
Iš viso per darbą Atėnuose treneris laimėjo 23 trofėjus.