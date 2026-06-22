„Juventus“ pasipildė „Lietkabelyje“ žaidusiu puolėju

Su lietuviu pasirašyta sutartis iki 2027/2028 metų sezono pabaigos.
Praėjusiame sezone J. Furmanavičius atstovavo Panevėžio „Lietkabeliui“. Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“, lietuvis per vidutiniškai 24 aikštelėje praleistas minutes pelnė po 7,5 taško (32,9 proc. tritaškių, 45,1 proc. dvitaškių, 72 proc. baudų), atkovojo po 3,1 kamuolio, atliko po 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 8,2 naudingumo balo.
„Šis žaidėjas mūsų akiratyje buvo jau ne vieną vasarą, tačiau šį kartą turėjome stiprų kozirį – Laimoną Eglinską. Būtent dirbdamas su Laimonu šis žaidėjas padarė didžiulį šuolį savo karjeroje, todėl tikimės, kad dar vienas darbo kartu etapas bus ne mažiau sėkmingas.
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Justas yra patyręs, kovingas žaidėjas, kurio fiziškumas atitinka Čempionų lygos turnyro lygį. Neabejoju, kad tai bus stipri paspirtis mūsų komandai, siekiant artėjantį sezoną būti konkurencingai visuose turnyruose, kuriuose „Juventus“ klubas dalyvaus“, – apie pirmąjį naujoką kalbėjo „Juventus“ komandos vadovas Eimantas Skersis.
Praeityje J.Furmanavičius yra vilkėjęs Jonavos „CBet“, Gargždų „Gargždų“, Pasvalio „Pieno žvaigždžių“, Alytaus „Dzūkijos“ ir Šiaulių „Šiaulių“ komandų marškinėlius.
2023/2024 metų sezone J. Furmanavičius dominavo Lietuvos krepšinio lygoje. Atstovaudamas L. Eglinsko vadovaujamiems „Gargždams“, puolėjas fiksavo 13,3 taško, 4,5 atkovoto kamuolio, 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir 16,6 naudingumo balo vidurkius.
Tais pačiais metais, išnykus „Gargždų“ komandai, J. Furmanavičius papildė Jonavos „CBet“, kur per vidutiniškai 33 aikštelėje praleistas minutes pelnė po 19,6 taško, atkovojo po 4 kamuolius, atliko po 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 18,2 naudingumo balo.
Po dominuojančio sezono Lietuvoje J. Furmanavičius išvyko į Serbiją, kur prisijungė prie Čačako „Borac“ ekipos. Adrijos lygoje puolėjas fiksavo 11,8 taško ir 3,3 atkovoto kamuolio vidurkius.
Artėjančiam sezonui sutartis su Utenos „Juventus“ klubu, be J. Furmanavičiaus, taip pat turi Šarūnas Beniušis ir Titas Didžgalvis. Komandą treniruos Laimonas Eglinskas.