„Nevėžio“ vairą perėmė E. Beržininkaitis

E. Beržininkaitis krepšinio bendruomenei yra puikiai pažįstamas dėl savo ilgamečio ir sėkmingo darbo Kauno „Žalgirio“ strategų štabe, prie kurio prisijungė dar 2013 metais. Per daugiau nei dešimtmetį organizacijoje jis asistavo tokiems strategams kaip Šarūnas Jasikevičius, Kazys Maksvytis bei Andrea Trinchieri, ir net 8 kartus tapo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionu. Vienas ryškiausių šio etapo pasiekimų – 2017–2018 m. sezone kartu su „Žalgiriu“ iškovota trečioji vieta Eurolygos finalo ketverte Belgrade.
Pastaruosius dvejus sezonus (2024–2026 m.) treneris praleido užsienyje, kur dirbo Dainiaus Adomaičio asistentu Japonijos aukščiausioje lygoje žaidžiančiame Tokijo „Alvark“ klube. Solidų žinių bagažą krepšinio specialistas taip pat rinko talkindamas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės štabui.
„Džiaugiuosi sulaukęs „Nevėžio“ kvietimo ir pasitikėjimo. Klubo krepšinio filosofija man yra artima. Nesinori dalinti skambių pažadų prieš sezoną – viską turėsime įrodyti sunkiu darbu krepšinio aikštelėje. Sieksime, kad komanda kautųsi dėl kiekvieno aikštelės centimetro, o sirgalius kviečiu būti mūsų šeštuoju žaidėju“, – sakė naujasis komandos vyriausiasis treneris Evaldas Beržininkaitis.
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„Labai džiaugiamės, kad pavyko susitarti su treneriu Evaldu Beržininkaičiu ir pasirašyti sutartį. Evaldas turi sukaupęs didelę patirtį krepšinyje, todėl tikime, kad jo žinios, profesionalumas ir požiūris padės komandai žengti į priekį. Esame pasirengę dirbti išvien kaip komanda ir kartu sieksime suburti kuo konkurencingesnę sudėtį artėjančiam sezonui. Linkime treneriui sėkmės ir produktyvaus darbo mūsų klube“, – teigė Kėdainių „Nevėžio–Paskolų klubo“ direktorius Linas Vaigauskas.