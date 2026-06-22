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„Partizan“ lyderis pasiekė susitarimą su „Žalgiriu“

2026 m. birželio 22 d. 18:03
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiris“ greitu metu turėtų pranešti apie dar vieno naujoko prisijungimą. Šįkart Lietuvos čempionus papildys Belgrado „Partizan“ žvaigždė.
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Basketnews praneša, jog Belgrado klubas jau atsisveikino su Sterlingu Brownu, kuris prijungs prie „Žalgirio“.
Serbijos žiniasklaida kiek anksčiau skelbė, jog „Žalgiriui“ norint perpirkti S. Browną iš „Partizan“, tektų sumokėti 530 tūkst. JAV dolerių išpirką.
Praėjusiame Eurolygos sezone S. Brownas per rungtynes vidutiniškai rinko po 13,7 taško, atkovojo po 2,8 kamuolio, atliko po 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 11 naudingumo balų vidurkį.
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S. Brownas 2017-siais dalyvavo NBA Naujokų biržoje buvo pasirinktas antrame rate 46-uoju numeriu.
Vis dėlto jis sugebėjo įsitvirtinti lygoje ir šešis metus žaidė „Milwaukee Bucks“, „Houstin Rockets“, „Dallas Mavericks“ ir „Los Angeles Lakers“ klubuose. 31-erių amerikietis per pastaruosius trejus metus žaidė Eurolygoje ir yra puikus vedlys.
196 cm ūgio krepšininkas Eurolygoje debiutavo Berlyno ALBA komandoje, o vėliau dvejus metus atstovavo „Partizan“ komandai.
Kauno ŽalgirisBelgrado PartizanEurolyga

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