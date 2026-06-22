Atsinaujinusi Kauno sporto halė atveria duris norintiems žaisti krepšinį

2022 m. halė buvo rekonstruota ir jau dabar atveria duris visiems krepšinio mylėtojams – nuo birželio 29 d. norintys pažaisti krepšinį galės tai daryti pagrindinėje salėje, kurioje kadaise žaidė ir tokios Lietuvos krepšinio legendos kaip Arvydas Sabonis, o pirmuosius savo karjeros žingsnius dėjo Paulius Jankūnas.
„Pirmas įžengimas į halę buvo turbūt 2001 metais, kai pradėjau sportuoti su dubleriais. Tada ateidavome čia, po krepšiu sėdėdavome ant tokių medinių suolų ir žiūrėdavome rungtynes. Įspūdis buvo tikrai labai didelis. Mes dar prisimename, kokia atmosfera čia būdavo, koks garsas, kaip visi švilpdavo ir palaikydavo Man, kaip pradedančiajam krepšininkui, buvo labai geras jausmas. Visi sakydavo, kad pamatysi, kas čia darysis, kai bus Eurolyga, tai nemelavo“, – prisiminė P.Jankūnas.
Vienas pagrindinių šios iniciatyvos tikslų yra skatinti mėgėjišką sportą ir aktyvų laisvalaikį, suteikiant galimybę sportuoti istorinėje krepšinio salėje, kuri ir po rekonstrukcijos išlaikė savo autentiškumą.
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Jau dabar galima išsirinkti ir rezervuoti Kauno sporto halės norimus laikus ir sportuoti nuo birželio 29 d. Rezervacinė sistema veikia 30 minučių intervalais, tad, norintys žaisti ilgiau, turi užsakyti kelis paeiliui esančius laisvus laikus.
Rytais, nuo 8.00 val. iki 10.00 val., salės nuoma bus pigiausia (56 eurai valandai), dienos metu, nuo 10.00 val. iki 17.00 val., nuomos kaina kils (76 eurai valandai), o vakarais, nuo 17.00 val. iki 21.00 val., ji bus brangiausia (96 eurai valandai).
Be galimybės žaisti ar treniruotis Kauno sporto halėje, krepšinio entuziastai taip pat turės progą naudotis tarnybiniu įėjimu bei dvejomis pagrindinėmis rūbinėmis, kurias kadaise naudojo ir didžiausios Lietuvos krepšinio legendos.